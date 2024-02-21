США не будут предоставлять помощь Украине в форме кредита, — Белый дом

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас будет не лучшим вариантом. Поэтому деньги необходимо предоставлять в виде грантов.

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В администрации президента США не считают лучшим способом предоставление военной и экономической помощи Украине в виде кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся. Как заявил 20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, средства нужно выделять в форме грантов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время брифинга помощнику Джо Байдена задали вопрос о возможности предоставления кредита Украине на фоне отсутствия продвижения в Конгрессе запроса о новых средствах для Киева.

"Что касается займа для Украины, как я сказал ранее, мы запросили, а Сенат утвердил военную и экономическую помощь. Эта экономическая помощь в форме грантов, потому что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас, когда она борется за свою жизнь, мы не считаем лучшим способом продвижения", — ответил Салливан.

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Чиновник отметил, что тот пакет, который был составлен, и за который проголосовали большинство сенаторов из числа демократов и республиканцев, является правильным. Поэтому в администрации Байдена ожидают, что Палата представителей все же примет закон, "а не заставляла Соединенные Штаты вести переговоры против самих себя".

Салливан добавил, что законопроект позволит Штатам в дальнейшем поддерживать украинский народ в военном отношении, который каждый день сражается за свою свободу и независимость, защищаясь от агрессии Путина. Также законопроект предоставит жизненно важную гуманитарную помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате захватнической войны России.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп предложил предоставить помощь Украине в кредит. По его словам, Украине можно выделить 60 млрд долларов, и если страна не сможет их вернуть, то этого делать и не придется.