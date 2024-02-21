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Военный Фокус Российско-украинская война

США не будут предоставлять помощь Украине в форме кредита, — Белый дом

Джейк Салливан
Фото: president.gov.ua | Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас будет не лучшим вариантом. Поэтому деньги необходимо предоставлять в виде грантов.

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В администрации президента США не считают лучшим способом предоставление военной и экономической помощи Украине в виде кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся. Как заявил 20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, средства нужно выделять в форме грантов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время брифинга помощнику Джо Байдена задали вопрос о возможности предоставления кредита Украине на фоне отсутствия продвижения в Конгрессе запроса о новых средствах для Киева.

"Что касается займа для Украины, как я сказал ранее, мы запросили, а Сенат утвердил военную и экономическую помощь. Эта экономическая помощь в форме грантов, потому что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас, когда она борется за свою жизнь, мы не считаем лучшим способом продвижения", — ответил Салливан.

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Чиновник отметил, что тот пакет, который был составлен, и за который проголосовали большинство сенаторов из числа демократов и республиканцев, является правильным. Поэтому в администрации Байдена ожидают, что Палата представителей все же примет закон, "а не заставляла Соединенные Штаты вести переговоры против самих себя".

Салливан добавил, что законопроект позволит Штатам в дальнейшем поддерживать украинский народ в военном отношении, который каждый день сражается за свою свободу и независимость, защищаясь от агрессии Путина. Также законопроект предоставит жизненно важную гуманитарную помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате захватнической войны России.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп предложил предоставить помощь Украине в кредит. По его словам, Украине можно выделить 60 млрд долларов, и если страна не сможет их вернуть, то этого делать и не придется.