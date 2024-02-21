Ожидаются "очень сложные бои": в ВСУ предупредили об опасности на двух направлениях

Россияне готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. Враг начинает все задействовать на поле боя, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации будут продвигаться, насколько у них хватит сил. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На Авдеевском направлении по состоянию на сегодня все в целом очевидно — пид*ры будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет", — сказал Максим Жорин.

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По его словам, на других направлениях также ожидается сложная ситуация. В частности, из Авдеевки враг начал перебрасывать уцелевшие российские подразделения на другие участки фронта. Жорин подчеркнул, что украинцев ждут "очень сложные бои".

"Говорил об этом еще в прошлом году — россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. И подготовились", — рассказал он.

Майор ВСУ сообщил, что Россия начинает планомерно задействовать на поле боя все, что имеет. Он считает, что в ближайшее время будет сложная ситуация на юге и Харьковском направлении.

Напомним, 21 февраля в Командовании сил поддержки ВСУ показали, как строят фортификации для остановки продвижения российских военных. В частности, для этого инженерные войска используют специальную технику и стройматериалы.

В тот же день в СМИ рассказали, что российские оккупанты преобладают ВСУ в количестве личного состава и способности вести ежедневные штурмы. Зато украинские бойцы испытывают недостаток снарядов, БПЛА, средств РЭБ.