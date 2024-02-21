Роют землю и льют бетон: в ВСУ показали, как готовят оборону против ВС РФ (фото)

Военные инженеры работают без отдыха, срочно возводя оборонительные укрепления. Для этого посреди поля роют траншеи, которые укрепляют бревнами и деревянными брусьями.

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Чтобы построить фортификации для остановки продвижения ВС РФ, инженерные войска ВСУ используют специальную технику и стройматериалы. Местность перед фортификациями защищаются минами и колючей проволокой. Кадрами с мест возведения укреплений поделилось Командование сил поддержки ВСУ на странице Facebook.

В заметке указывается, что работа продолжается "24 часа в сутки 7 дней в неделю" с привлечением "всех имеющихся ресурсов". Специальная техника роет углубленные блиндажи с бетонными стенами, рядом — минные поля. Подобная линия обороны должна стать "непробиваемым барьером" для противника, уверено командование.

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На странице Facebook инженерных войск опубликовали ряд фотографий, на которых показали ход строительства. На фотографиях можно увидеть экскаваторы, которые роют широкие и длинные траншеи где-то в поле.

Линия обороны ВСУ — начало строительства Фото: Командование сил поддержки ЗСУ Линия обороны ВСУ — экскаватор Фото: Командование сил поддержки ЗСУ

Также есть возможность ознакомиться с некоторыми деталями строительства фортификаций: используют деревянные брусья, которыми обкладывают земляные окопы по бокам и сверху.

Линия обороны ВСУ — процесс строительства Фото: Командование сил поддержки ЗСУ Линия обороны ВСУ — как выглядит Фото: Командование сил поддержки ЗСУ

Кроме деревянных брусьев используют бревна и бетон, чтобы "обеспечить нашим воинам наилучшую защиту".

Линия обороны ВСУ — бревна и экскаватор Фото: Командование сил поддержки ЗСУ

Линия обороны ВСУ — детали

Отметим, осенью и зимой 2023 года тогдашний командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показывал, как строят фортификационные линии в северных и северо-восточных областях Украины. На фото с места строительства — обложенные бревнами блиндажи, колючая проволока, бетонные пирамиды. Строительство велось даже тогда, когда места засыпало снегом, свидетельствуют фотографии. В целом удалось выкопать 4500 км противотанковых рвов и заложить 3500 мин — создали"эшелонированную оборону".

Кроме того, линия обороны возводится в Запорожской и Харьковской областях — некоторые детали рассказали в западных СМИ. При этом отмечалось, что украинцы не могут воспроизвести такую же плотность минирования, как россияне.

16 февраля, когда было принято решение об отступлении ВСУ из Авдеевки, в командовании сообщили, что украинские военные переместились на заранее подготовленные рубежи к западу от населенного пункта.

Напоминаем, украинский офицер назвал пять участков на линии фронта, на которых возможно наступление ВС РФ. Один из участков — местность возле Роботино-Вербового: здесь бойцам ВСУ удалось остановить штурмовые действия противника, при этом уничтожили российскую бронетехнику и пополнили пленными обменный фонд