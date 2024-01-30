Цемент, бревна, земля и мины: ВСУ не могут повторить фортификации, которые строили ВС РФ, — СМИ

Фортификационная линия украинцев не будет сплошной, как линия обороны россиян в Запорожской области. Кроме того, не все в порядке с плотностью заминирования, пишут журналисты.

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Украинские Силы обороны будут фортификации на двух участках фронта, пытаясь уберечься от возможного прорыва ВС РФ. Фортификации строят из цемента, деревянных бревен, засыпают землей и обкладывают минами. Украинская линия обороны похожа на российскую, но повторить ее полностью не может. Об особенностях фортификационных сооружений Украины рассказали на испанском информационном портале El Mundo.

Журналисты портала посетили отрезок фронта под Орехово в Запорожской области. Им удалось пообщаться с украинскими бойцами и узнать, чем фортификации ВСУ похожи на российские, а чем отличаются.

По словам представителей испанского СМИ, под Орехово закапывают цементные бункеры, площадью до 10 кв. м. Сверху на них накладывают слой деревянных бревен и слой земли — это делается для того, чтобы защитить бойцов от возможного попадания снаряда калибра 155 мм (заметим, журналисты указали калибр, характерный для артиллерии НАТО).

Окопы, которые пролегают рядом, также присыпают землей — чтобы получить защиту от беспилотников. Зигзагообразные окопы тянутся два километра, перед ними — земляная насыпь.

Ориентировочное время начала установки подобных бункеров — "три недели назад", — указывается в статье, опубликованной 27 января.

На фотографии, сделанной внутри защитных сооружений, можно увидеть помещение, размером 2 на 2 м (ориентировочно). В стенах — бойницы, которые можно закрыть специальными ставнями.

Фортификационное сооружение ВСУ Фото: El Mundo

За первой линией обороны на расстоянии 12 км будет проходить следующая, указали журналисты. Авторы перечислили, чем именно она будет отличаться от российской:

линия обороны — не сплошная, а представляет собой отдельные "оборонительные точки на возвышениях";

местность вокруг заминируют минами "Клеймор", но густота — значительно меньше, чем у россиян.

В статье привели ориентировочную плотность минирования, о которой им рассказал саперной группы Иван.

"Каждые 60 метров ставим по одной. Они ставят до 10 на квадратный метр", — пояснил военный.

Еще одна местность на линии фронта, где Украина возводит фортификации — это Купянск, рассказали испанские журналисты. По их словам, там строят разборные блиндажи, в некоторых из них могут находиться до 30 человек. Подобных защищенных точек на данном отрезке планируют установить "около сотни". Кроме того, в районе Петропавловки установили так называемые "зубы дракона" (бетонные пирамиды), которые переплели металлическими тросами. В нескольких километрах — еще одна линия подземных бункеров, которые удерживаются, например, бойцами 41 бригады ВСУ. Один из бойцов рассказал журналистам, что с лета здесь вырыли 20 км окопов.

В статье испанского портала назвали населенные пункты, которые будут защищать линией фортификаций: Запорожье, Купянск, Лиман, Авдеевка. Также украинские власти планируют усилить защиту Харькова, Сум, Чернигова, Киева, Ровно и Волыни.

Линия обороны Украины — детали

Отметим, зимой 2023-2024 гг. украинские власти сообщили о строительстве оборонительных сооружений вдоль существующей линии фронта, а также на севере, северо-востоке и востоке. Генерал-лейтенант Сергей Наев показал некоторые детали строительства — как выкапывают ямы, роют окопы, устанавливают бетонные пирамиды. В целом на нужды фортификаций выделено 17,5 млрд грн (426 млн евро), — рассказал Фокусу военный эксперт Роман Погорелый.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заявил, что в сотрудничестве с Минобороны создается специальная рабочая группа, которая будет координировать строительство фортификаций.

Напоминаем, 30 января военный эксперт Александр Коваленко рассказал о потерях, которые будут нести подразделения ВС РФ, продвинувшиеся в село Табаевка на границе Луганской и Харьковской областей. Об оккупации этого населенного пункта накануне отчитались в российском Минобороны.