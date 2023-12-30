500 тысяч мин, фортификации, "зубы": Украина строит вторую линию обороны на границах (фото)

На российско-украинской границе в 16 раз подняли плотность минного заграждения, заявила пресс-служба командования. Также готовятся к подрыву мостов и дорог, если возникнет необходимость.

Related video

Украина строит вторую линию обороны на восточной и северной границах, установив, в том числе, 500 тысяч мин. Кроме того, строят мощные фортификационные сооружения, которые должны защитить украинцев от возможного наступления 19 тысяч россиян, которых Минобороны РФ собрало возле российско-украинской границы. О том, как строятся оборонительные сооружения, сообщила пресс-служба командования Объединенными силами на портале "Армия Inform".

Важно

Главные победы и поражения Украины в 2023-м: в BBC подвели итоги года войны

В сообщении командования указывается, что границу оборудуют взрывной и невзрывной защитой. Взрывная защита — это 500 тыс. противотанковых мин: плотность данного вида заграждения выросла в 16 раз.

Невзрывные заграждения, упомянутые военными, — это:

фортификации, которые строятся совместно с местными органами власти;

подготовка мостов и автодорог к подрыву.

Пресс-служба Объединенных сил также перечислила угрозы, которые есть на северо-восточной границе Украины. В частности, враг угрожает артиллерией, минометами, ракетами, дронами. Пытаются действовать диверсионно-разведывательные группы. Однако на сегодня 19-тысячная группировка ВС РФ, которую заметили у границы, "не имеет признаков ударной". Не представляют угрозы подразделения ЧВК "Вагнер", которые базируются в Беларуси, и военная техника РФ, которую Москва разместила на территории подконтрольной республики.

Граница Украины — детали

Отметим, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев 29 декабря опубликовал на странице Facebook фотографии с фортификациями, которые возводят на Харьковщине. На фотографиях можно увидеть, как с помощью строительной техники роют котлованы для строительства фортификаций, устанавливают бетонные пирамиды — тетраэдры, которые называют "зубами дракона".

Строительство взводного опорного пункта Установлении "зубов дракона" на границе Работа экскаваторе на строительстве фортификаций

На других фотографиях можно увидеть результат — подземный блиндаж, укрепленный стволами деревьев и защищенный пластом земли. Пирамиды из бетона тянутся на сотни метров, выстроенные в три ряда.

Сергей Наев и другие чиновники у зубов дракона Фото: Facebook / Командование Объединенных Сил ВСУ Три линии зубов дракона на границе Украины Сергей Наев — опорном пункте на границе

В заметке Facebook также рассказали о четырех-пяти линиях обороны возле каждого взводного опорного пункта:

противотанковый ров;

минное поле;

линии "зубов дракона"

колючая проволока;

еще одно минное поле.

Подобных опорных пунктов создано уже 100 шт., сообщил командующий Объединенными силами.

Отметим, ранее Сергей Наев рассказал о работе подразделений, которые отражают воздушные атаки ВС РФ. Генерал показал, как бойцы сбивают российские ракеты и дроны, которыми россияне стреляют по украинцам. Также генерал-лейтенант рассказал, чем западные системы ПВО лучше старых советских. По его словам, их преимущество — это "экономность".

Напоминаем, во время внеочередного заседания Совбеза ООН зарубежные дипломаты обсудили массированную ракету атаку, которую осуществила Россия 29 декабря 2023 года. Между тем эксперты рассказали, что атака происходила с использованием модернизированных ракет Х-101, которые разбросали тепловые ловушки.