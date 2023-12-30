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Военный Фокус Российско-украинская война

500 тысяч мин, фортификации, "зубы": Украина строит вторую линию обороны на границах (фото)

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Фото: Facebook / Командование Объединенных Сил ВСУ | Украина активно укрепляет восточную и северную границу от возможного наступления ВС РФ

На российско-украинской границе в 16 раз подняли плотность минного заграждения, заявила пресс-служба командования. Также готовятся к подрыву мостов и дорог, если возникнет необходимость.

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Украина строит вторую линию обороны на восточной и северной границах, установив, в том числе, 500 тысяч мин. Кроме того, строят мощные фортификационные сооружения, которые должны защитить украинцев от возможного наступления 19 тысяч россиян, которых Минобороны РФ собрало возле российско-украинской границы. О том, как строятся оборонительные сооружения, сообщила пресс-служба командования Объединенными силами на портале "Армия Inform".

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В сообщении командования указывается, что границу оборудуют взрывной и невзрывной защитой. Взрывная защита — это 500 тыс. противотанковых мин: плотность данного вида заграждения выросла в 16 раз.

Невзрывные заграждения, упомянутые военными, — это:

  • фортификации, которые строятся совместно с местными органами власти;
  • подготовка мостов и автодорог к подрыву.

Пресс-служба Объединенных сил также перечислила угрозы, которые есть на северо-восточной границе Украины. В частности, враг угрожает артиллерией, минометами, ракетами, дронами. Пытаются действовать диверсионно-разведывательные группы. Однако на сегодня 19-тысячная группировка ВС РФ, которую заметили у границы, "не имеет признаков ударной". Не представляют угрозы подразделения ЧВК "Вагнер", которые базируются в Беларуси, и военная техника РФ, которую Москва разместила на территории подконтрольной республики.

Граница Украины — детали

Отметим, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев 29 декабря опубликовал на странице Facebook фотографии с фортификациями, которые возводят на Харьковщине. На фотографиях можно увидеть, как с помощью строительной техники роют котлованы для строительства фортификаций, устанавливают бетонные пирамиды — тетраэдры, которые называют "зубами дракона".

Строительство взводного опорного пункта Fullscreen
Строительство взводного опорного пункта
Установлении "зубов дракона" на границе Fullscreen
Установлении "зубов дракона" на границе
Работа экскаваторе на строительстве фортификаций Fullscreen
Работа экскаваторе на строительстве фортификаций
Строительство взводного опорного пункта
Установлении "зубов дракона" на границе
Работа экскаваторе на строительстве фортификаций

На других фотографиях можно увидеть результат — подземный блиндаж, укрепленный стволами деревьев и защищенный пластом земли. Пирамиды из бетона тянутся на сотни метров, выстроенные в три ряда.

Сергей Наев и другие чиновники у зубов дракона Fullscreen
Сергей Наев и другие чиновники у зубов дракона
Фото: Facebook / Командование Объединенных Сил ВСУ
Три линии зубов дракона на границе Украины Fullscreen
Три линии зубов дракона на границе Украины
Сергей Наев — опорном пункте на границе Fullscreen
Сергей Наев — опорном пункте на границе
Сергей Наев и другие чиновники у зубов дракона
Три линии зубов дракона на границе Украины
Сергей Наев — опорном пункте на границе

В заметке Facebook также рассказали о четырех-пяти линиях обороны возле каждого взводного опорного пункта:

  • противотанковый ров;
  • минное поле;
  • линии "зубов дракона"
  • колючая проволока;
  • еще одно минное поле.

Подобных опорных пунктов создано уже 100 шт., сообщил командующий Объединенными силами.

Отметим, ранее Сергей Наев рассказал о работе подразделений, которые отражают воздушные атаки ВС РФ. Генерал показал, как бойцы сбивают российские ракеты и дроны, которыми россияне стреляют по украинцам. Также генерал-лейтенант рассказал, чем западные системы ПВО лучше старых советских. По его словам, их преимущество — это "экономность".

Напоминаем, во время внеочередного заседания Совбеза ООН зарубежные дипломаты обсудили массированную ракету атаку, которую осуществила Россия 29 декабря 2023 года. Между тем эксперты рассказали, что атака происходила с использованием модернизированных ракет Х-101, которые разбросали тепловые ловушки.