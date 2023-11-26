Очень экономная: Сергей Наев рассказал, чем западная ПВО лучше советской, — ABS News

По словам генерал-лейтенанта, на один дрон западная система может использовать в 10 раз меньше снарядов, чем советская. При этом нужно учитывать, что она дороже и современнее.

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Украина имеет возможность сбивать российские дроны-камикадзе Shahed-136 различными средствами ПВО. Среди средств есть и западные установки, и старые советские. При этом западные системы показывают лучшую эффективность. О том, чем западные установки лучше советских рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью агентству ABS News.

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Журналисты агентства побывали в секретном учебном центре подготовки мобильных огневых групп ВСУ, которые готовятся противодействовать российским БПЛА. При этом отметили, что бойцы иногда используют оружие, которое вдвое старше их.

Сергей Наев объяснил, что в распоряжении украинских сил ПВО становится все больше западных систем, хотя рядом с ними используют и старые советские. В статье не дают названий этих систем. Однако приводят оценку, которую дал генерал-лейтенант тому оружию, которым противодействуют российским БПЛА и ракетам. По его словам, чтобы западное оружие — эффективное и экономное: чтобы попасть в цель, использует в 10 раз меньше снарядов, чем старое советское.

"Цель, на которую по старым советским технологиям нужно было потратить 100 снарядов — по западным технологиям нужно значительно меньше, и измеряется она цифрами до десяти, поэтому технологии всегда преобладают. И я еще раз подчеркну, что эта помощь для нас очень-очень важна".

Оружие, которое имеет мобильная огневая группа ПВО Фото: ABS News

Во время тренировок на глазах журналистов шесть экипажей били по тренировочному муляжу, который запустили для обучения. После длительной канонады проверили результат — устройство не сбили и оно приземлилось, имея несколько пробоин, говорится в репортаже СМИ.

Если бы подобный результат был при атаке российских дронов-камикадзе, то пришлось бы подключать дорогостоящие западные системы ПВО. Каждый пуск ракеты стоил бы в 100 раз дороже, чем Shahed-136, рассказали журналистам. Однако, если БПЛА пропустить, то он нанесет более дорогой ущерб.

В статье напоминают, что Россия во время аномальной теплой осени могла собрать более 870 ракет разного типа. При этом продолжала массово запускать дроны-камикадзе — около 800 шт. Чтобы им противодействовать, в Украине создают сотни мобильных групп, которые должны научиться им эффективно противодействовать.

Бойцы мобильной огневой группы ВСУ Фото: ABS News

Генерал Наев отметил, что украинским силам ПВО нужно технологическое преимущество, которое имеют западные системы.

"Мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации их ресурсами. Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что есть", — сказал украинский офицер.

Удары дронами-камикадзе Shahed-136 — детали

Отметим, в ночь на 25 ноября ВС РФ запустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136 — 75 шт., рассказали в Воздушных силах ВСУ. При этом бойцам ПВО удалось обезвредить также рекордное количество целей — 74 шт.

В ночь на 26 ноября атака россиян была в 8 раз слабее — в небе над Украиной выследили девять дронов. Из них сбили — восемь штук отчитывались украинские бойцы.

Между тем СМИ подсчитали количество дронов, которые Россия запускала по Украине в первые десять недель осени, и количество дронов, которые удалось сбить силам ПВО. В результате выяснили, что средняя эффективность ПВО ВСУ составляет почти 75%. То есть сбивают три четверти Shahed-136, которые угрожают украинской инфраструктуре накануне холодов.

Напоминаем, западные медиа опубликовали видео с кадрами работы украинских сил ПВО, которые сбивали российские дроны-камикадзе. Между тем ранее стало известно о новых ЗРК, которые Украина получила от Литвы: они приступили к работе уже в ноябре.