Дуже економне: Сергій Наєв розповів, чим західна ППО краща за радянську, — ABS News

Зі слів генерал-лейтенанта, на один дрон західна система може використати у 10 разів менше снарядів, ніж радянська. При цьому потрібно враховувати, що вона дорожча і сучасніша.

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Україна має можливість збивати російські дрони-камікадзе Shahed-136 різними засобами ППО. Серед засобів є і західні установки, і старі радянські. При цьому західні системи показують кращу ефективність. Про те, чим західні установки кращі за радянські розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у інтерв'ю агентству ABS News.

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Журналісти агентства побували у секретному навчальному центрі підготовки мобільних вогневих груп ЗСУ, які готуються протидіяти російським БПЛА. При цьому зазначили, що бійці подекуди використовують зброю, яка удвічі старша за них.

Сергій Наєв пояснив, що у розпорядженні українських сил ППО стає все більше західних систем, хоч поруч з ними використовують і старі радянські. У статті не дають назв цих систем. Однак наводять оцінку, яку дав генерал-лейтенант тій зброї, якою протидіють російським БПЛА та ракетам. З його слів, щоб західна зброя — ефективна і економна: щоб влучити у ціль, використовує у 10 разів менше снарядів, ніж стара радянська.

"Ціль, на яку за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів – за західними технологіями потрібно значно менше, і вимірюється вона цифрами до десяти, тому технології завжди переважають. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже-дуже важлива".

Зброя, яка має мобільна вогнева група ППО Фото: ABS News

Під час тренувань на очах журналістів шість екіпажів гатили по тренувальному муляжу, який запустили для навчання. Після тривалої канонади перевірили результат — пристрій не збили і він приземлився, маючи кілька пробоїн, ідеться у репортажі ЗМІ.

Якби подібний результат був під час атаки російських дронів-камікадзе, то довелося б підключати дорогі західні системи ППО. Кожен пуск ракети коштував би у 100 разів дорожче, ніж Shahed-136, розповіли журналістам. Однак, якщо БПЛА пропустити, то він завдасть дорожчої шкоди.

У статті нагадують, що Росія під час аномальної теплої осені могла зібрати понад 870 ракет різного типу. При цьому продовжувала масово запускати дрони-камікадзе — близько 800 шт. Щоб їм протидіяти, в Україні створюють сотні мобільних груп, які повинні навчитись їм ефективно протидіяти.

Бійці мобільної вогневої групи ЗСУ Фото: ABS News

Генерал Наєв наголосив, що українським силам ППО потрібна технологічна перевага, яку мають західні системи.

"Ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що є", — сказав український офіцер.

Удари дронами-камікадзе Shahed-136 — деталі

Зазначимо, в ніч на 25 листопада ЗС РФ запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136 — 75 шт., розповіли у Повітряних силах ЗСУ. При цьому бійцям ППО вдалось знешкодити також рекордну кількість цілей — 74 шт.

В ніч на 26 листопада атака росіян була у 8 разів слабша — у небі над Україною вистежили дев'ять дронів. З них збили — вісім штук відвітували українські бійці.

Між тим ЗМІ підрахували кількість дронів, які Росія запускала по Україні у перші десять тижнів осені, та кількість дронів, які вдалось збити силам ППО. В результаті з'ясували, що середня ефективність ППО ЗСУ складає майже 75%. Тобто збивають три чверті Shahed-136, які загрожують українській інфраструктурі напередодні холодів.

Нагадуємо, західні медіа опублікували відео з кадрами роботи українських сил ППО, які збивали російські дрони-камікадзе. Між тим раніше стало відомо про нові ЗРК, які Україна отримала від Литви: вони приступили до роботи вже у листопаді.