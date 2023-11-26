ЗС РФ вночі атакували Україну ударними Shahed: на Київщині пролунали вибухи (фото)

Українська протиповітряна оборона знищила вісім з дев'яти російських безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Вночі повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Київській областях та в Києві.

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У ніч з 25 на 26 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) 9-ма ударними БПЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.

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У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи протиповітряна оборона Сил оборони України знищила вісім російських безпілотників типу Shahed-131/136.

У Telegram-каналі "Новини КОС ЗСУ" з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва повідомили, що вночі окупанти запустили шість дронів-камікадзе по Північній операційній зоні.

"Попри чергову спробу противника всі повітряні цілі були знищені Силами оборони України. Три з них знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угрупування військ", — сказав Сергій Наєв.

Він зазначив, що в небі Київської області було знищено один ударний БПЛА, ще два дрони — на Сумському напрямку, один із яких над Полтавською областю.

У яких областях оголосили повітряну тривогу

Згідно з мапою тривог України, вночі повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Київській областях та в Києві.

На момент виходу публікації, в пресслужбах ОВА не прокоментували нічні атаки ЗС РФ.

Вибухи в Київській області

Близько 00:00 26 листопада кореспондент Фокусу та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Київській області. Попередньо, йшлося про роботу протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Нагадаємо, вночі 26 листопада безпілотники атакували тимчасово окуповану територію Донецької області. Зі слів глави окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна, внаслідок атаки є пошкодження, частина області залишилася без світла.

25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація із засобами ППО в прикордонних областях, які межують з РФ та Білоруссю — Сумська, Чернігівська, Черкаська, Запорізька, Херсонська області та на Донецькому напрямку.