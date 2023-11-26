Окупований Донбас зазнав масованої атаки БПЛА: у регіоні частковий блекаут

Світло зникло в деяких районах Донецька, у всьому Маріуполі та інших населених пунктах регіону. Також з'явилися перебої з подачею води і теплопостачанням.

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У ніч на 26 листопада окупована територія Донецької області зазнала масованої атаки безпілотників. Зокрема, удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина населених пунктів регіону залишилася без електрики. Про це заявив глава окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін.

"Вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі регіону. На жаль, через масованість ударів, не все було збито. Фіксуються пошкодження, внаслідок чого частина території "Донецької Народної Республіки" була знеструмлена", — написав Пушилін у Telegram.

За його словами, через перебої з електропостачанням у деяких населених пунктах так званої "ДНР" не працюють котельні. Для усунення наслідків удару були залучені аварійні служби.

Також "глава" регіону повідомив, що ситуація склалася непроста, тому тривають роботи з відновлення енергосистеми. У низці населених пунктів подачу електрики відновлено.

"Ситуація непроста, але до цього часу енергетики вже відновили електропостачання в низці населених пунктів, роботи тривають, робиться все можливе, щоб повернути нашим громадянам світло і тепло в найкоротші терміни", — повідомив Пушилін.

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Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок атаки половина Донецька залишилася без світла. Російське агентство ТАСС уточнює, що масове вимкнення електрики в Донецьку почалося приблизно о 3 годині ночі. Без світла залишилися жителі Куйбишевського, Пролетарського і Ленінського районів міста, а у Ворошиловському, Київському та Калінінському районах Донецька подачу електроенергії було відновлено.

Маріуполь виявився повністю знеструмленим, через що в місті почали пропадати не тільки опалення, а й вода. Така сама ситуація склалася і в населених пунктах на околицях міста, зокрема у Волновасі та Макіївці.

Раніше повідомлялося, що 25 листопада російські окупанти для ударів по території України застосували безпілотники чорного кольору. "Шахеди" були перефарбовані з метою ускладнити їх виявлення в нічному небі.