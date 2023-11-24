"В ближайшее время": Украина получит дополнительные противовоздушные средства, — СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что власть делает все, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО.

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В ближайшее время Украина получит дополнительные противовоздушные средства, которые помогут защитить и сохранить объекты инфраструктуры. Об этом 24 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает Украинское Радио.

По его словам, перед началом зимы вопрос противовоздушной обороны стоит на повестке дня, власть работает над этим вопросом. Он подчеркнул, что украинцы должны быть в тепле и со светом.

"В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы прежде всего сохраняли нашу инфраструктуру. Речь идет об энергетических объектах, потому что сейчас, если будет снижение температуры, наше население должно получать электричество и быть в тепле", — рассказал секретарь СНБО.

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Он напомнил о ситуации, когда в 2022 году Украина умоляла мир и президент ежедневно обращался о закрытии неба.

"Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО", — подчеркнул Данилов. Это очень важно для нашей страны, потому что люди должны иметь достойные условия для своего существования, добавил он.

Длительные тревоги в Украине

Также Алексей Данилов прокомментировал длительные тревоги в Украине в связи с полетами российского самолета МиГ-31, который является носителем "Кинжалов".

"Здесь один чувствительный аспект, который касается МиГ-31. Эти средства поражения очень быстро могут достигать крайней точки нашей страны за 5-6 минут, а центра страны — за 3-4 минуты. Поэтому мы не можем пренебрегать безопасностью наших граждан", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что власть будет делать все возможное, чтобы воздушные тревоги продолжались максимально коротко, но если есть угроза жизни украинцев, никто рисковать не будет.

Напомним, 23 ноября Фокус писал о том, чем новые Shahed-238 опасны для Украины. Эксперты отмечают, что, хотя новые иранские дроны и будут дополнительной нагрузкой для сил ПВО, однако установка в них неэффективного газотурбинного двигателя может снизить потенциальную угрозу Shahed-238.