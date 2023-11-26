Западные СМИ показали, как ПВО отбивала атаку на Киев: появилась реакция Воздушных сил (видео)

Спикер командования Юрий Игнат отметил, что журналисты не показали, из каких локаций могли вылетать ракеты, поэтому военнослужащие не имеют претензий к международным медиа.

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Некоторые западные СМИ, которые сейчас работают в Украине и освещают полномасштабное вторжение ВС РФ, показали в сети кадры работы ПВО в Киеве 25 ноября. Речь идет, например, о журналистах Reuters и The Sun. Но в ВСУ считают, что опубликованные видео и фотокадры не содержали никакой чувствительной информации. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

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"Я видел видео, там нет ничего такого из-за чего нужно было бы волноваться. Работа ПВО показывается, и командующий Воздушными силами у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео. Поэтому претензий нет", — сказал он.

Игнат объяснил, что в сети нельзя публиковать фото и видео с локациями, где размещены системы противовоздушной обороны.

"Чувствительная информация — это когда видно место пуска зенитной ракеты. У противника это же видео может быть с разных точек, а на перекрестке этих точек можно точно определить, откуда именно был произведен запуск", — рассказал Юрий Игнат.

Что именно показали западные журналисты

На видеокадрах, которые были опубликованы, например, агентством Reuters, запечатлено то, как украинская ПВО наносит удары по российским дронам в Киеве. Также можно заметить киевские многоэтажки и места, откуда велся огонь по воздушным целям. При этом авторство видео на сайте не указано. Также агентство поделилось со своими читателями фотографиями, на которых видны моменты уничтожения дронов в небе над украинской столицей.

К слову, 10 сентября 2023 года Reuters тоже показало работу ПВО в Киеве, за что было раскритиковано ВСУ. Тогда спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пообещал, что работа западных журналистов будет проверена соответствующими службами. Он также объяснил, что россияне после ракетных или дроновых атак по Украине внимательно изучают всю публикуемую информацию о последствиях.

"Все паблики просматриваются врагом, это очевидно. Всю информацию, которая даже в комментариях есть, ее получают соответствующие службы. Далее обобщают и делают выводы обо всем: расположение, пребывание, силы и средства", – отметил он.

Отметим, что снимать работу ПВО запрещено как украинским, так и иностранным гражданам согласно ч.2 ст. 114-2 УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают заключение сроком на восемь лет.

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Также напомним, в результате массированной дроновой атаки 25 ноября в Киеве пострадали пять человек. В разных районах столицы были зафиксированы падение обломки БПЛА.