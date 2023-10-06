Чтобы закрыть небо, Украине надо13 Patriot, но получить новые очень тяжело, — полковник ВМС

По словам полковника запаса ВМСУ Владислава Селезнева, украинцам нужно подготовиться к зиме. Россияне будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы погрузить страну в холод и тьму.

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Чтобы закрыть небо над Украиной от российских ракет, нужно как минимум 13 систем ЗРК Patriot. Сейчас ВМСУ имеют лишь две таких системы. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев "Украинскому радио".

По словам эксперта, в определенной степени вопрос закрытия неба также помогут решить истребители F-16.

"Но это вопрос перспектив. Я думаю, что не раньше конца первого квартала следующего года мы получаем первую партию этих истребителей", — сказал эксперт.

По его словам, россияне сейчас совершают масштабные и дроновые атаки. Он ищет пути обхода противовоздушной обороны Украины.

"Ситуация очень динамична. И ее развитие зависит от того, как быстро и в каком количестве мы получаем от наших западных партнеров дополнительные системы ПВО", — сказал Селезнев.

Он сказал, что украинцам нужно подготовиться к зиме. Россияне будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы погрузить страну в холод и тьму. Поэтому гражданскому населению нужно иметь в запасе фонарики, свети, теплые вещи и павербанки.

"Ну, а нашим операторам систем ПВО, опыта точно хватает. Нам бы еще ракет и соответствующих систем ПВО, чтобы уничтожать все враждебные воздушной цели", — заявил он.

Напомним, что в ВМСУ сомневаются, что РФ максимально защитила Крымский мост. Система обороны Крымского моста состоит из трех частей, среди которых комплексы ПВО, корабли Черноморского флота и баржи, которые затопили возле незаконной конструкции.