500 тисяч мін, фортифікації, "зуби": Україна будує другу лінію оборони на кордонах (фото)

На російсько-українському кордоні у 16 разів підняли щільність мінного загородження, заявила пресслужба командування. Також готуються до підривання мостів і доріг, якщо виникне потреба.

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Україна будує другу лінію оборони на східному та північному кордонах, встановивши, в тому числі, 500 тисяч мін. Крім того, будують потужні фортифікаційні споруди, які мають захистити українців від можливого наступу 19 тисяч росіян, яких Міноборони РФ зібрало біля російсько-українського кордону. Про те, як будуються оборонні споруди, повідомила пресслужба командування Об'єднаними силами на порталі "Армія Inform".

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У повідомленні командування вказується, що кордон обладнують вибуховим та невибуховим захистом. Вибуховий захист — це 500 тис. протитанкових мін: щільність даного виду загородження зросла у 16 разів.

Невибухові загородження, згадані військовими, — це:

фортифікації, які будуються спільно з місцевими органами влади;

підготовка мостів та автошляхів до підриву.

Пресслужба Об'єднаних сил також перелічила загрози, які є на північно-східному кордоні України. Зокрема, ворог загрожує артилерією, мінометами, ракетами, дронами. Намагаються діяти диверсійно-розвідувальні групи. Однак на сьогодні 19-тисячне угрупування ЗС РФ, яке помітили біля кордону, "не має ознак ударного". Не становлять загрози підрозділи ПВК "Вагнер", які базуються у Білорусі, та військова техніка РФ, яку Москва розмістила на території підконтрольної республіки.

Кордон України — деталі

Зазначимо, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв 29 грудня опублікував на сторінці Facebook світлини із фортифікаціями, які зводять на Харківщині. На світлинах можна побачити, як за допомогою будівельної техніки риють котловани для будівництва фортифікацій, встановлюють бетонні піраміди — тетраедри, які називають "зубами дракона".

Будівництво взводного опорного пункту Встановленні "зубів дракона" на кордоні Робота екскаваторі на будівництві фортифікацій

На інших світлинах можна побачити результат — підземний бліндаж, укріпленим стовбурами дерев і захищений пластом землі. Піраміди з бетону тягнуться на сотні метрів, вишикувані у три ряди.

Сергій Наєв та інші посадовці біля зубів дракона Фото: Facebook / Командування Об'єднаних Сил ЗСУ Три лінії зубів дракона на кордоні України Сергій Наєв - опорному пункті на кордоні

У дописі Facebook також розповіли про чотири-п'ять ліній оборони біля кожного взводного опорного пункту:

протитанковий рів;

мінне поле;

лінії "зубів дракона"

колючий дріт;

ще одне мінне поле.

Подібних опорних пунктів створено вже 100 шт., повідомив командувач Об'єднаними силами.

Зазначимо, раніше Сергій Наєв розповів про роботу підрозділів, які відбивають повітряні атаки ЗС РФ. Генерал показав, як бійці збивають російські ракети і дрони, якими росіяни стріляють по українцях. Також генерал-лейтенант розповів, чим західні системи ППО кращі за старі радянські. За його словами, їх перевага — це "економність".

Нагадуємо, під час позачергово засідання Радбезу ООН закордонні дипломати обговорили масовану ракету атаку, яку здійснила Росія 29 грудня 2023 року. Тим часом експерти розповіли, що атака відбувалась з використанням модернізованих ракет Х-101, які розкидали теплові пастки.