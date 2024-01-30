"Будут каждый день нести потери": эксперт объяснил, могут ли ВС РФ захватить Табаевку (видео)

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, россиянам будет тяжело контролировать село из-за особенностей рельефа, кроме того, они выйдут к линиям обороны, пройти которые будет крайне сложно.

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Если российские оккупационные войска смогут установить контроль над селом Табаевка Купянского района Харьковской области, то удержать его будет крайне сложно из-за того, что Силы обороны Украины установят огневой контроль над населенным пунктом. Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала".

Обозреватель отметил, что село Табаевка имеет ряд рельефных особенностей, которые не позволят Вооруженным силам России получить преимущество на поле боя.

"Табаевка расположена не в лучшем районе. Она имеет возможность выхода в село Песчаное. Там проблематичный рельеф, к тому же, это низменность и она находится под огневым контролем. Если россияне поставят такую боевую задачу, они смогут закрепиться в Табаевке. Но если они это сделают, тогда они будут каждый день нести потери, даже не выходя на выполнение боевой задачи", — рассказал Коваленко.

Кроме того, по мнению обозревателя, захват Табаевки не даст россиянам оперативно-тактического преимущества, так как дальнейшее движение к рубежам Сил обороны вынудит их идти по открытой местности.

"Если направляться от нее даже не в Песчаное, а именно в западном направлении или даже в юго-западном, то это открытое пространство. Это поля, через которые россиян придется двигаться для чего? Для того, чтобы продвигаться в западом направлении к левому берегу реки Оскол? Нет", — отметил Коваленко.

Ситуация на фронте в районе Табаеки и Крахмального Фото: deepstatemap.live

Он предположил, что в случае захвата Табаевки, россияне будут продолжать движение по трассе Р-07, в северо-западном направлении.

"Но в таком случае, опять же, их ждут наши рубежи линии обороны, которые пройти будет очень сложно", — резюмировал Коваленко.

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Ситуация в Табаевке — позиция командования

29 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что российские войска продолжают попытки захватить село Табаевка. Однако штурмы россиян не имеют успеха — оккупанты несут потери в технике и живой силе. По его словам, захват Табаевки несет для Россиян символическое и стратегическое значение. Прежде всего, оккупанты взятие любого маленького село преподносят как "взятие Берлина", чтобы преподнести хоть какую-то "победу" для президента РФ Владимира Путина и россиян. Кроме того, Табаевка нужна ВС РФ для выхода к линии фронта в Луганской области.

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"Количество решает": огромное число российских военных штурмуют лес возле Табаевки, — боец ВСУ

Напомним, что 29 января росСМИ начали распространять информацию о якобы захвате населенного пункта Табаевка на Купянском направлении. В ВСУ опровергли эти утверждения и заявили, что в селе продолжаются бои.

Вместе с тем, 22 января сообщалось, что Силы обороны отошли от села Крахмальное на Купянском направлении, при этом существенных изменений на фронте после этого ждать не нужно. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что враг уже на 70–75% показал свои возможности на Купянском направлении, поэтому вряд ли стоит ожидать от него чего-то большего.