"Количество решает": огромное число российских военных штурмуют лес возле Табаевки, — боец ВСУ

В российских источниках сообщают о захвате населенного пункта в районе Купянска. Но в ВСУ не подтверждают этих данных и говорят, что бои продолжаются.

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Российские войска массово ведут штурмовые действия в направлении леска в районе Табаевки Купянского районе Харьковской области. Об этом сообщил доброволец 24-й ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов в Telegram-канале.

"Сейчас п*** штурмуют направление леска возле Табаевки. Много п*** п***, чтобы там не говорили, а количество решает", — говорится в публикации.

Пост украинского военнослужащего

В российских источниках была опубликована информация о захвате Табаевки на Купянском направлении. Но в ВСУ не подтверждают этих данных и говорят, что на территории населенного пункта продолжаются бои.

Продвижение ВС РФ

Российские войска незначительное продвинулись на ряде территорий, но на этом, возможности оккупационной группировки исчерпаны, объяснили представители командования ВСУ. Для Украины же в приоритете сохранение жизней военнослужащих, отметил Владимир Фитьо, начальник службы связей с общественностью.

Напомним, что Украина расширила плацдарм на левом берегу Херсонщины. По словам Натальи Гуменюк, хотя у ВС РФ позиции защищены лучше и численное преимущество, украинские военные продвигаются вперед.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что на войне в Украине все больше и больше погибших. Во время визита в Ужгород он высказался о том, что человеческие жизни можно спасти только посредством мира.