Россияне сообщили о "захвате" Табаевки на Харьковщине: появилась реакция ВСУ

Враг имеет незначительное продвижение на соответствующей территории, однако, это "все, на что смогли захватчики", а для украинского командования основной целью является сохранение жизней военных, отмечает Владимир Фитьо, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск.

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Российские СМИ начали распространять информацию о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении. В ВСУ опровергли фейки оккупантов и заявили, что в населенном пункте продолжаются бои. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Эспрессо".

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил", — говорится в сообщении.

Россия имеет незначительное продвижение вблизи Табаевки

Он отметил, что минимальные продвижения на соответствующей территории — это "все, на что смогли захватчики". Кроме того, Фитьо подчеркнул, что основной задачей командиров является сохранение жизней украинских военнослужащих.

ВС РФ полностью уничтожили Крахмальное

Также Фитьо отметил, что населенный пункт Крохмальное в Купянском районе — важная для российских войск цель. Он добавил, что оккупантам нужна хоть какая-то "победа" перед президентскими выборами.

По его словам, в Крохмальном до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации проживало 45 человек, однако сейчас гражданских там нет, а поселок полностью разрушен.

"Враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут сегодня похвастаться", — говорит начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что потеря Крохмального для ВСУ не является такой важной, ведь украинские военные перешли на более выгодные позиции.

Напомним, о том, что захваченное российскими оккупантами село Крохмальное в Харьковской области — полностью уничтожено Владимир Фитьо сообщил еще 22 января. По информации подполковника, украинских военных, которые защищали населенный пункт, переместили в более защищенные и лучше оборудованные позиции.

Напомним, 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на сегодня Марьинки в Донецкой области больше не существует, однако украинские войска еще находятся в северной части города.