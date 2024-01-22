Нет гражданских и живого места: россияне полностью уничтожили Крохмальное, — ВСУ (видео)

Украинских военных переместили в более защищенные позиции, что позволит "атаковать при лучшем случае", рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Захваченное российскими оккупантами село Крохмальное в Харьковской области — полностью уничтожено. Сейчас в населенном пункте не осталось гражданских. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в эфире "Радио Свобода".

По информации подполковника, украинских военных, которые защищали населенный пункт, переместили в более защищенные и лучше оборудованные позиции, ведь оставаться "защищать какие-то развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизни".

"Это маленькое такое село, где до широкомасштабного вторжения РФ проживало 45 человек. Это село полностью уничтожено, соответственно там живого места нет... Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового, уже нет. Потому что все дома там практически уже уничтожены", — отмечает он.

Также как отметил Фитьо, отход на новые позиции позволяет украинским военным "атаковать при лучшей возможности". Кроме того, в ВСУ добавили, что российские войска имели "веселую ночку" и сейчас они "не в лучших позициях".

"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшей возможности переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии. Потому что это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих. А территорию мы, конечно, освободим, россиян всех прогоним. В этом Крахмальном у них там уже "очень веселая" ночка была. Поэтому, думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически", — уверяет он.

Напомним, 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на сегодня Марьинки в Донецкой области больше не существует, однако украинские войска еще находятся в северной части города.