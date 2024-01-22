Немає цивільних та живого місця: росіяни повністю знищили Крохмальне, — ЗСУ (відео)

Українських військових перемістили у більш захищені позиції, що дасть змогу "атакувати за кращої нагоди", розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Захоплене російськими окупантами село Крохмальне у Харківській області — певністю знищене. Наразі у населеному пункті не залишилося цивільних. Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо в ефірі "Радіо Свобода".

За інформацією підполковника, українських військових, котрі захищали населений пункт, перемістили у більш захищені та краще обладнані позиції, адже залишатися "боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя".

"Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає… Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого, вже немає. Тому що всі будинки там практично вже знищені", — наголошує він.

Також як зазначив Фітьо, відхід на нові позиції дає змогу українським військовим "атакувати за кращої нагоди". Крім того, у ЗСУ додали, що російські війська мали "веселу нічку" і зараз вони "не в найкращих позиціях".

"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців. А територію ми, звичайно, звільнимо, росіян всіх проженемо. У цьому Крохмальному в них там вже "дуже весела" нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично", — запевняє він.

Нагадаємо, 26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на сьогодні Мар’їнки на Донеччині більше не існує, однак українські війська ще перебувають у північній частині міста.