Міста більше немає: українські військові ще залишаються у Мар'їнці, — Залужний

За словами головкома ЗСУ, окупанти повністю знищили населений пункт під Донецьком. Попри це українські військові тримають оборону та залишаються у північній частині міста.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про поточну ситуацію у Мар’їнці на Донеччині. За його словами, українські військові ще перебувають у північній частині міста. Про це Валерій Залужний розповів на пресконференції 26 грудня.

Він пояснив, що Сили оборони захищають кожен клаптик землі та наголосив, що життя українських військових дорожче.

Зокрема, українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, втім підготували оборонний рубіж за межами міста. Залужний пояснив, що військові обладнали свої позиції на околицях міста, а у деяких частинах — поза Мар’їнкою.

Фото: Deep State

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що у боях за Мар’їнку російські військові використовують таку саму тактику, як при спробі захоплення Бахмуту. Окупанти знижують вулиці і цілі квартали. За словами Залужного, на сьогодні Мар’їнки більше не існує.

Ситуація у Мар’їнці: що відомо

25 грудня російські медіа повідомили, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів російському президенту про повне захоплення Мар’їнки на Донеччині.

За його словами, захоплення міста відсунуло українську артилерію від Донецька. Зокрема, це нібито відкрило перед російськими військовими можливості для "подальших дій".

Тим часом у Силах оборони Таврійського напрямку кажуть, що бої ще тривають та українські військові перебувають в адміністративних межах міста та спростував інформацію про його повне захоплення російськими військами.

Втім аналізуючи ситуацію на фронті у DeepState заявили, що окупанти могли захопити місто. Зокрема, вони підняли свій прапор біля знищеної Георгіївської церкви. Також армія РФ на західних околицях міста штурмує посадки. Аналітики також повідомили, що місто знищене та на його місці лише руїни.

Також 5 грудня повідомлялося, шо російська армія відновила свій наступ на населений пункт, а бої точились майже за кожний будинок.