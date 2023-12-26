ЗС РФ могли захопити Мар'їнку: в DeepState оцінили ситуацію в місті (фото)

Ворог захопив руїни, які перебували під штурмами та обстрілами протягом 22 місяців, не рахуючи битву до повномасштабного вторгнення. Наразі бої йдуть на північно-західних околицях міста, розповіли аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації могли захопити Мар'їнку Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

"Чергові кадри боїв на західних околицях Мар'їнки фактично свідчать про втрату міста", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що ворог штурмує посадки на західних околицях міста та підняв свій прапор навпроти знищеної в лютому Георгіївської церкви. На інших кадрах видно, що окупанти займають посадку західніше так званого "мехдвору", тоді як один із бійців ЗСУ відступає на південь по посадці.

Бої за Мар'їнку

У DeepState наголосили, що Мар'їнка "повністю стерта з лиця землі". Російські військові захопили руїни, які перебували під постійними штурмами та обстрілами 22 місяці, не рахуючи бої до повномасштабного вторгнення.

"Бої йдуть на пн-зх околицях міста і говорити, що місто не окуповане, як мінімум, дивно", — пояснили аналітики.

Крім цього, останніми днями з'являється чимало "панічних" заяв про Курахове. Ворог намагатиметься до нього дійти, переконані в DeepState, проте наразі окупанти перебувають за 11 кілометрів від міста. У Кураховому небезпечно, як і рік назад. Жителям краще евакуюватися, якщо вони ще цього не зробили.

Нагадаємо, 25 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів російському президенту Володимиру Путіну про захоплення Мар'їнки Донецької області. Проте зі слів речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, тривають бої за місто. Зокрема, українські військові перебували в адміністративних межах Мар'їнки.

18 грудня ветеран АТО та експерт Євген Дикий розповів, що втрата Мар'їнки несе загрозу, оскільки за містом відразу йде Курахове, а це означає вихід в оперативний простір, що несе загрозу ближнім тилам.