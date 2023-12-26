Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ могли захватить Марьинку: в DeepState оценили ситуацию в городе (фото)

ВС РФ, оккупанты, российские военные
Иллюстративное фото: ВС РФ

Враг захватил руины, которые находились под штурмами и обстрелами в течение 22 месяцев, не считая битву до полномасштабного вторжения. Сейчас бои идут на северо-западных окраинах города, рассказали аналитики.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации могли захватить Марьинку Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

"Очередные кадры боев на западных окраинах Марьинки фактически свидетельствуют о потере города", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что враг штурмует посадки на западных окраинах города и поднял свой флаг напротив уничтоженной в феврале Георгиевской церкви. На других кадрах видно, что оккупанты занимают посадку западнее так называемого "мехдвора", тогда как один из бойцов ВСУ отступает на юг по посадке.

Бои за Марьинку, Донбасс, карта Fullscreen
Бои за Марьинку

В DeepState отметили, что Марьинка "полностью стерта с лица земли". Российские военные захватили руины, которые находились под постоянными штурмами и обстрелами 22 месяца, не считая бои до полномасштабного вторжения.

"Бои идут на св-зп окраинах города и говорить, что город не оккупирован, как минимум, странно", — пояснили аналитики.

Кроме этого, в последние дни появляется немало "панических" заявлений о Курахово. Враг будет пытаться до него дойти, убеждены в DeepState, однако сейчас оккупанты находятся в 11 километрах от города. В Курахово опасно, как и год назад. Жителям лучше эвакуироваться, если они еще этого не сделали.

Напомним, 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки Донецкой области. Однако по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, продолжаются бои за город. В частности, украинские военные находились в административных границах Марьинки.

18 декабря ветеран АТО и эксперт Евгений Дикий рассказал, что потеря Марьинки несет угрозу, поскольку за городом сразу идет Курахово, а это означает выход в оперативное пространство, что несет угрозу ближним тылам.