Шойгу доповів Путіну про захоплення Мар'їнки: що кажуть у Генштабі ЗСУ (відео)

За словами президента Росії, звільнення Мар'їнки нібито захистить Донецьк від артилерійських ударів Сил оборони і дасть змогу вийти на оперативний простір.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про захоплення міста Мар'їнка в Донецькій області. Про це в понеділок, 25 грудня, повідомляє ТАСС.

За словами глави російського Міноборони, захоплення Мар'їнки дало змогу значно відсунути артилерію Збройних сил України від Донецька, надавши російським військам "додаткові можливості для подальших дій у цьому напрямку".

"Дійсно, тут, як мінімум, два позитивних ефекти. Перший полягає в тому, що ми відсуваємо від Донецька бойові підрозділи противника. Другий — зламавши ось цей укріпрайон, який противник споруджував з 2014 року, фактично, побудував там значну кількість залізобетонних укріплень, ходів сполучення, — наші війська отримують можливість виходити на ширший оперативний простір", — прокоментував Путін.

Битва за Мар'їнку — бої тривають

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун 25 грудня заявив в ефірі телемарафону, що бої у Мар'їнці тривають.

"Бої за Мар'їнку тривають. Зараз наші військові перебувають в адміністративних межах Мар'їнки. Місто повністю знищене. Але говорити про його повне захоплення не коректно", — заявив речник.

Зазначимо, що згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 25 грудня, Сили оборони продовжують стримувати наступ ЗС РФ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Минулої доби там відбили п'ять атак окупантів.

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Нагадаємо, 16 грудня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий розповів, що в Мар'їнці бої відбуваються буквально за кожен будинок. Під контролем Сил оборони було всього 4% від населеного пункту. Так, росіяни мають там просування кожного дня. Були випадки, коли українські бійці вели перестрілки з росіянами в межах однієї будівлі.

Раніше, 5 грудня, стало відомо про відновлення наступу ЗС РФ у районі Мар'їнки. Місто в Донецькій області залишається на лінії фронту з 2014 року. До початку війни там проживало близько дев'яти тисяч осіб, але зараз більшість будівель перетворилися на руїни.