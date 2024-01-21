"Це тимчасове явище": у ЗСУ підтвердили захоплення Крохмального в Харківській області

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо нагадав, що населений пункт уже перебував під окупацією, був звільнений восени 2022 року. А зараз ці кілька сотень метрів не настільки важливі.

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Російські війська встановили контроль над населеним пунктом Крохмальне Харківської області тимчасово, і це дає змогу виправдати втрату понад 7 тисяч військових від початку року. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю в Сухопутних військах Володимир Фітьо.

"Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни, — пояснив він. — Будемо говорити, це 5 будинків. Ці 5 будинків були зруйновані агресором".

Спікер уточнив, що основне завдання ЗСУ — зберегти особовий склад, тому їх перемістили на підготовлені позиції.

За його словами, противнику не дозволяють просуватися далі, а просування в Крохмальному загроз для сусідніх підрозділів не становить.

"І я думаю, що те, що сталося, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щодня зміщується. Ми просто не повідомляємо про захоплення, відбиття 100 або 200 м", — уточнив він, додавши, що для російських пропагандистів важливо заявляти про будь-які перемоги.

Фітьо також згадав про "піррову перемогу" і навів дані про те, що тільки за січень ЗС РФ втратили 7055 воїнів на фронті в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиці".

"Метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін", — підбив підсумок спікер.

Село Крохмальне та його 45 мешканців

Представник ЗСУ також нагадав, що Крохмальне вже перебувало під окупацією, його звільняли під час Харківського наступу восени 2022 року. Зараз же ці кілька сотень метрів не настільки важливі.

Населений пункт розташований за 3 км від річки Піщана, через нього проходить автомобільна дорога Р-07. За 2 км розташована залізнична станція Берестова.

За даними перепису 2001 року, у населеному пункті в Куп'янському районі проживало 45 осіб (17 чоловіків і 28 жінок). Через постійні обстріли в серпні минулого року в Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію жителів.

Нагадаємо, що окупаційне угруповання військ обстріляло Харків ракетою KN-23/KN-24.

Також повідомлялося, що після атак дронів на Ленінградську область і Тулу загорівся військовий завод і портовий термінал.