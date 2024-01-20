"Знайдено символи КНДР": окупанти били по Харкову ракетою KN-23/KN-24, – CAR (фото)

Російські окупанти отримали балістичні ракети KN-23 або KN-24. Дослідники виявили різницю між "Іскандером" та залишками боєприпасу у Харкові.

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2 січня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет, яка вдарила по Харкову, була з КНДР. Про це повідомляє міжнародна організація Conflict Armament Research (CAR), яка дослідила осколки ракети.

10 та 11 січня дослідницька група CAR перебувала у Харкові, який атакували балістичною ракетою відмінної від російської. На основі кількох особливостей встановлено, що ракета була виготовлена в КНДР і є, ймовірно, KN-23 або KN-24. Вони надійшли на озброєння Північної Кореї у 2020 році.

Використання окупантами північнокорейських ракет експерти назвали черговою демонстрацією наміру продовжувати війну проти України навіть ціною підриву глобальних режимів нерозповсюдження зброї. На КНДР накладено ембарго ООН на постачання зброї або повʼязаною з нею матеріалами.

Порівняння приводів KN-23/KN-24 (ліворуч) з російським 9М723 "Іскандер" Фото: CAR

Польова слідча група ЦАР задокументувала ракетний двигун ракети та її хвостову частину (без оперення). На підставі наступних чотирьох характеристик CAR дійшов висновку, що ракета була північнокорейського походження:

чіткі реактивні лопатеві приводи;

візерунок болтів навколо запальника;

наявність корейських ієрогліфів на одному з барометрів ракети;

позначки на залишках ракети, які ймовірно відносяться, до заводу "11 лютого" у КНДР, який за наявними даними, виготовляє ракети.

Корейський символ на залишках ракети Фото: CAR

Також є відмінності від російської ракети "Іскандер", яка схожа на корейську. Зокрема діаметр хвостової частини "Іскандера" складає близько 95 см, а у північнокорейської ракети 110 см.

"Приводи реактивних лопатей північнокорейської ракети відрізняються від приводів вищезгаданого комплексу "Іскандера" розмірами, формою та конструкцією", – заявили у CAR.

позначки на залишках ракети, які ймовірно відносяться, до заводу "11 лютого" у КНДР, який за повідомленнями виготовляє ракети Фото: CAR

Нагадаємо, 10 січня у Харківській облпрокуратурі розказали, якою ракетою били по Харкову.

10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.