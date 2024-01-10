Росія ще раз використала ракети КНДР під час обстрілу України, — Білий дім

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, США поки оцінюють наслідки ударів по Україні північнокорейськими ракетами.

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Росія застосувала кілька ракет виробництва Північної Кореї під час обстрілу України 6 січня. Про це повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 9 січня.

За словами Кірбі, зараз у Штатах оцінюють наслідки подібних ударів по Україні.

"Росія була змушена шукати військову техніку у країн-однодумців, однією з таких держав є Північна Корея, і КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет", — сказав він.

Також Кірбі зазначив, що РФ розгорнула ці ракети проти України і використала їх під час обстрілу 6 січня в кількості кількох екземплярів.

Крім того, Кірбі нагадав, що Штати вже повідомляли про перший відомий запуск Росією Україною північнокорейської балістичної ракети 30 грудня.

Джон Кірбі на брифінгу (дивитися з 10 хвилини)

Нагадаємо, що в ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Покровськ, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загорілися автомобілі та гараж. Очільник ОВА повідомив, що російські окупанти вдарили по адміністративній будівлі. За інформацією чиновника, під завалами людей не було, проте є поранені. За його словами, російські загарбники двічі за ніч атакували Покровськ. Унаслідок обстрілів у місті спалахнула пожежа.