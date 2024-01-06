ЗС РФ вдарили по Покровську: пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалі (фото)

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, двічі за ніч атакували Покровськ. Унаслідок обстрілу в місті спалахнула пожежа.

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У ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Покровськ, що в Донецькій області. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

За словами Філашкіна, російські окупанти вдарили по адміністративній будівлі. За інформацією чиновника, під завалами людей немає, проте є поранені.

Також повідомляють, що внаслідок обстрілу загорілися автомобілі та гараж. Глава ОВА опублікував фото пожежі. Чим саме було завдано удару, чиновник не уточнив.

"Точні наслідки ударів встановлюємо", — написав Філашкін.

Наслідки російського обстрілу

Нагадаємо, 5 січня в Києві сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".

Зі свого боку політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю від 5 січня зазначив, що РФ отримала балістичні ракети від Північної Кореї. Йдеться про ракети KN-23 (Hwasong-11GA), якими окупанти, ймовірно, вдарили по Харкову 2 січня.