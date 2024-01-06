ВС РФ ударили по Покровску: повреждено админздание, есть пострадавшие (фото)

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, дважды за ночь атаковали Покровск. В результате обстрела в городе вспыхнул пожар.

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В ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

По словам Филашкина, российские оккупанты ударили по административному зданию. По информации чиновника, под завалами людей нет, однако есть раненые.

Также сообщается, что в результате обстрела загорелись автомобили и гараж. Глава ОВА опубликовал фото пожара. Чем именно был нанесен удар, чиновник не уточнил.

"Точные последствия ударов устанавливаем", — написал Филашкин.

Последствия российского обстрела

Напомним, 5 января в Киеве саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели обезвреживание боевой части российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

В свою очередь политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью от 5 января отметил, что РФ получила баллистические ракеты от Северной Кореи. Речь идет о ракетах KN-23 (Hwasong-11GA), которыми оккупанты, вероятно, ударили по Харькову 2 января.