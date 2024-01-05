В Киеве обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (фото)

Работали пиротехники Мобильного спасательного центра над обезвреживанием опасного предмета на территории Шевченковского района.

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В Киеве саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели обезвреживание боевой части российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Фото: ГСЧС

Специалисты рассказали, что над обезвреживанием опасного предмета работали на территории Шевченковского района украинской столицы. Пиротехники Мобильного спасательного центра провели успешную операцию.

Фото: ГСЧС

"Продолжаем с честью служить украинскому народу и заботиться о наших гражданах!" — говорится в заметке.

Фото: ГСЧС

Атака России 2 января и применение ракет "Кинжал"

Войска РФ 2 января массированно атаковали Украину. Основной целью оккупантов были Киев и область. После масштабного обстрела утром 2 января в пяти районах столицы у более 250 тысяч потребителей пропал свет. Захватчики могли применить ракеты "Кинжал", БПЛА и другое ракетное вооружение, преимущественно на военных самолетах. Пожары, в результате взрывов, вспыхнули в Деснянском, Печерском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах столицы. В Соломенском районе пострадали 20 человек.

Также председатель Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова заявил, что российские оккупанты нанесли до шести ударов по Харькову, в частности ракетами "Кинжал". В результате атаки пострадали 44 человека, среди них — пятеро детей, также погибла женщина.

Напомним, The Telegraph 5 января сообщил, что аэробаллистическая ракета "Кинжал", которую Россия использует для атаки на украинские города, оказалась не такой эффективной, как заявляла пропаганда. По информации издания, глава Кремля Владимир Путин называл аэробаллистические ракеты "непобедимым оружием". Эксперты после изучения и анализа видеороликов сделали вывод, что скорость "Кинжала" в финальной фазе полета составляет не более 1,9 Маха, а не ранее заявленные 5 Махов.