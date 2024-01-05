У Києві знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинжал" (фото)

Працювали піротехніки Мобільного рятувального центру над знешкодженням небезпечного предмета на території Шевченківського району.

Related video

У Києві сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинжал". Про це повідомили у пресслужбі відомства у Telegram.

Фото: ДСНС

Фахівці розповіли, що над знешкодженням небезпечного предмета працювали на території Шевченківського району української столиці. Піротехніки Мобільного рятувального центру провели успішну операцію.

Фото: ДСНС

"Продовжуємо з честю служити українському народові та дбати про наших громадян!" – йдеться у дописі.

Фото: ДСНС

Атака Росії 2 січня та застосування ракет "Кинжал"

Війська РФ 2 січня масовано атакували Україну. Основною метою окупантів були Київ та область. Після масштабного обстрілу вранці 2 січня у п'яти районах столиці у понад 250 тисяч споживачів зникло світло. Загарбники могли застосувати ракети "Кинжал", БПЛА та інше ракетне озброєння, переважно на військових літаках. Пожежі, внаслідок вибухів, спалахнули в Деснянському, Печерському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах столиці. У Солом'янському районі постраждали 20 осіб.

Також голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова заявив, що російські окупанти завдали до шести ударів по Харкову, зокрема ракетами "Кинжал". Внаслідок атаки постраждало 44 людини, серед них — п'ятеро дітей, також загинула жінка.

Нагадаємо, The Telegraph 5 січня повідомив, що аеробалістична ракета "Кинжал", яку Росія використовує для атаки на українські міста, виявилася не такою ефективною, як заявляла пропаганда. За інформацію видання, очільник Кремля Володимир Путін називав аеробалістичні ракети "непереможною зброєю". Експерти після вивчення та аналізу відеороликів зробили висновок, що швидкість "Кинджала" у фінальній фазі польоту становить не більше ніж 1,9 Маха, а не раніше заявлені 5 Махів.