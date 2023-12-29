Хаос до Нового року чи помста за "Новочеркасск": які цілі були у масованого ракетного удару по Україні

Уранці ЗС РФ влаштували несподівану атаку по містах України, задіявши майже 160 повітряних цілей. Військові аналітики впевнені, що групові пуски іранських дронів Shahed у грудні були сигналами до підготовки ударів. Фокус з'ясував, навіщо ворог здійснив кривавий акт терору напередодні свята.

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Російська армія рано вранці 29 грудня влаштувала одну з найбільших ракетних атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Сильні вибухи розбудили жителів Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Львова та інших міст. Попередньо, внаслідок терористичних дій РФ 12 людей загинули, а приблизно 70 отримали різні поранення.

Окупанти застосували практично всі види далекобійних озброєнь, крім ядерного. Спочатку іранські дрони Shahed провели розвідку боєм, далі полетіли ракети. Винищувачі МіГ-31 працювали "Кинджалами", а 18 бомбардувальників запускали ракети Х-101/Х-505. Харків обстрілювали із зенітно-ракетних комплексів С-300, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", — зізнався військовий.

Цілі особливо не вибирали, тільки по цивільних об'єктах Харкова випустили близько 20 ракет. Зруйновано складські та виробничі будівлі, транспортного депо та підприємства. Загинув чоловік, ще 11 осіб дістали поранення, писав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

У Дніпрі ракета влучила в торговий центр, також пошкоджено приватний будинок, шестиповерхову будівлю та пологовий будинок. П'ятеро людей загинули, ще понад 20 постраждали.

У Дніпрі від вибуху російської ракети пошкодилася будівля пологового будинку

Одеса теж зазнала ракетного удару — росіяни влучали в житлові будинки, загинуло двоє людей, а 15 дістали поранення, серед них діти 6 і 8 років.

В Одесі через ракетну атаку армії РФ постраждали діти

У Києві повітряну тривогу оголошували тричі, сумарно вона тривала майже 5 годин. У міській військовій адміністрації зазначають, що під час останньої тривоги столицю атакували кількома десятками ракет.

Після атак у низці регіонів України були перебої з подачею електроенергії через падіння уламків російських ракет на лінії електропередач. Відключали світло в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях, уточнило Міненерго.

Місяць на роздуми. Навіщо атакувати Україну зараз

Президент України Володимир Зеленський пізніше уточнив, що ворог використав приблизно 110 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що ЗС РФ застосували 158 засобів повітряного нападу. Повітряні Сили разом із підрозділами Сил оборони України знищили 27 ударних БПЛА Shahed і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Примітно, що рівно рік тому, 29 грудня 2022 року була схожа масована атака. Того дня по Україні випустили 69 крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300. Засобам протиповітряної оборони вдалося знищити 54 цілі.

Опитані Фокусом військові аналітики вважають, що масовані ракетні удари ЗС РФ запланували досить давно. Цю точку зору доводять різноманітні засоби ураження цілей. Судячи з попередніх пусків "Шахедів", атаку готували щонайменше місяць, щоб внести хаос перед святом Нового року, вважає військовий експерт, директор з розвитку консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Військових цілей, за його словами, Росія не мала. Суть ударів — суто терористична.

"Круглі дати для них як червона ганчірка…. Звичайно, хвилі атак дронами варто розглядати як підготовку до атаки. Сьогодні ми побачили підсумкову комбінацію всіх засобів ураження після промацування ППО. Армія Росії навіть застосувала роботу РЕБ з імітацією пусків", — розповідає фахівець.

Чи вплинув удар по ВДК "Новочеркасск" на ракетну атаку?

Фактор перенасичення ППО для результативності атак говорить про вдосконалення тактики армії агресора. Але ЗСУ вдалося частково зменшити наслідки ударів завдяки знищенню напередодні великого десантного корабля "Новочеркасск". Судно могло привезти велику партію дронів Shahed, кажуть експерти.

"За грудень вони понад 500 безпілотників застосували, якщо на кораблі справді були сотні дронів, перед ракетами противник випустив би їх набагато більше. Наслідки були б сумнішими", — стверджує Рябих.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман стверджує, що масована атака 29 грудня — це явно не миттєва відповідь за знищення "Новочеркасска". Російські військові заощаджували ракети довгий час, але що більша пауза між ударами, то потужніша кожна хвиля.

"Майже два місяці не стріляли і за цей час виготовили достатню кількість ракет. Ракети, що прилітали сьогодні, очевидно, зробили за час "простою" — коли не було повітряних атак. Можливо, підрив "Новочеркасска" зменшив кількість випущених БПЛА і навантаження на системи ППО", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту до відповіді на масовані ракетні атаки Росії 29 грудня. Міністр вважає, що потрібна безперервна фінансова та військова підтримка України.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв обов'язково відповісти агресору на ракетні удари. Глава держави не уточнив, у якій формі буде відповідь.