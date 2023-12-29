110 ракет по Україні: Кулеба закликав світ відповісти Путіну на масований ракетний удар

Очільник МЗС впевнений, що у всіх столицях світу, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України, мають відреагувати на ракетний терор Москви.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки РФ, зокрема 29 грудня має стати безперервна фінансова і військова підтримка України. Про це очільник МЗС написав у X (колишній Twitter).

Кулеба нагадав, що протягом ночі і ранку п’ятниці РФ застосувала 110 ракет і велику кількість безпілотників для атак по цивільній інфраструктурі України.

Він наголосив, що мільйони українців вкотре прокинулися від гучних звуків вибухів.

"Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", — написав він.

Як сказав Кулеба, ці звуки — те, що насправді хоче сказати Росія.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", – підкреслив Кулеба.

Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що противник продовжує здійснювати терористичні удари, однак йому слід очікувати відповідь. Унаслідок обстрілу загинули та постраждали люди.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська запустили по Україні всі види ракет і дронів, крім "Калібрів". А спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат перелічив все те, чим саме ЗС РФ атакували Україну.