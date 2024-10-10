У росіян після атак БПЛА залишилися лише 3 носії "Кинджалів", — експерт (відео)

Після удару по авіабазі "Саваслейка", не було жодної атаки, в якій було б випущено більше, ніж 3 "Кинджали", зауважив експерт.

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У Росії залишилося всього три носії аеробалістичних ракет "Кинджалів" літаків МіГ-31К. Через це ЗС РФ під час повітряних атак останнім часом не випускали більше ніж 3 цих комплекси. Про це в ефірі "Еспресо" розповів авіаексперт Костянтин Криволап.

За його словами, українські Сили оборони влучно відпрацювали по ворожому авіапарку, через що літаків в Росії суттєво поменшало, зокрема й МіГів.

"Найцікавіше в цьому це те, що цих МіГів 31-х після нашого останнього "заїзду" в "Саваслейку", судячи з усього, залишилося три штуки взагалі. Зверніть увагу, що після "Саваслейки". Після удару по авіабазі "Саваслейка", не було жодної атаки, в якій було б випущено більше, ніж 3 "Кинджали", — зауважив експерт.

Він висловив сумнів щодо того, що російські МіГи будуть базуватися в білоруських Мачулищах. Він вважає такі дії "показовим виступом" Росії, бо трьома МіГами, які залишилися, ризикувати вони не будуть.

Нагадаємо, що 9 жовтня повідомлялося, що до Білорусі прилетів МіГ-31К ВКС РФ. Він зайшов на посадку на аеродром "Мачулищі". Винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі останніх 1,5 року — з 6 квітня 2023-го.

21 серпня повідомлялося, що Головне управління розвідки атакувало "Саваслейку". Внаслідок атаки було знищено три російські літаки МіГ-31 та Іл-76, ще 5 пошкоджено.