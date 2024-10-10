У россиян после атак БПЛА остались только 3 носителя "Кинжалов", — эксперт (видео)

После удара по авиабазе "Саваслейка", не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено больше, чем 3 "Кинжала", заметил эксперт.

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В России осталось всего три носителя аэробаллистических ракет "Кинжалов" самолетов МиГ-31К. Поэтому ВС РФ во время воздушных атак в последнее время не выпускали более 3 этих комплексов. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал авиаэксперт Константин Криволап.

По его словам, украинские Силы обороны точно отработали по вражескому авиапарку, из-за чего самолетов в России существенно уменьшилось, в том числе и МиГов.

"Самое интересное в этом это то, что этих МиГов 31-х после нашего последнего "заезда" в "Саваслейку", судя по всему, осталось три штуки вообще. Обратите внимание, что после "Саваслейки". После удара по авиабазе "Саваслейка", не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено больше, чем 3 "Кинжала", — заметил эксперт.

Он выразил сомнение относительно того, что российские МиГи будут базироваться в белорусских Мачулищах. Он считает такие действия "показательным выступлением" России, потому что тремя МиГами, которые остались, рисковать они не будут.

Напомним, что 9 октября сообщалось, что в Беларусь прилетел МиГ-31К ВКС РФ. Он зашел на посадку на аэродром "Мачулищи". Истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последних 1,5 года — с 6 апреля 2023-го.

21 августа сообщалось, что Главное управление разведки атаковало "Саваслейку". В результате атаки были уничтожены три российских самолета МиГ-31 и Ил-76, еще 5 повреждены.