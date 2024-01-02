"Кинджали" шукали ЗРК Patriot: чому Київ став головною метою першого ракетного удару РФ у 2024 році

Росіяни вдосконалюють тактику масованих атак: спочатку запускають рій іранських дронів "Shahed" і порожні ракетні болванки. Застосовуються і "непереможні" аеробалістичні ракети Х-47М2. Фокус з'ясував, на які цілі могли витратити дорогі снаряди.

Related video

Другий день нового року в Україні почався з масованого ракетного удару ЗС Росії. Основною ціллю для ворога були Київ та область. Унаслідок вибухів пожежі спалахнули в Деснянському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Подільському районах столиці. У Солом'янському районі постраждали 20 осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Після російської атаки в п'яти районах Києва зникло світло у понад 250 тисяч споживачів, фахівці з "Укренерго" та обленерго обіцяли розпочати ремонт одразу після нормалізації безпекової ситуації.

Вибухи пролунали і в центрі Харкова, ЗС РФ завдали по місту до шести ударів, зокрема ракетами "Кинджал". Загалом постраждало 44 людини, серед них п'ятеро дітей, також загинула жінка.

Російські бомбардувальники Ту-95МС випустили по Україні щонайменше 70 крилатих ракет

Президент України Володимир Зеленський писав, що внаслідок атаки росіян 92 людини дістали поранення, а четверо — загинули.

Технологія пусків ракет була схожа з попередньою атакою 29 грудня 2023 року, яку вважають однією з найбільших за весь період повномасштабної війни. Перед ракетами російські військові запустили в напрямку столиці близько півтора десятка іранських дронів-камікадзе "Shahed".

Далі 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС випустили групами щонайменше 70 крилатих ракет Х-101/Х555/Х-55 практично одночасно з 10 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", зазначає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Противник атакував із Чорного моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами типу "Іскандер"-М, С-300 і С-400. Примітно, що одна з крилатих ракет Х-101, що запускалися з Каспійського регіону, не долетіла до України і вибухнула в селі Петропавлівка Воронезької області РФ.

Теракти проти мирних українців заради полювання на комплекси ППО Patriot

Вартість ракети "Кинджал" стартує від 10 млн доларів, це досить дорога зброя і у військ Росії вона є в обмеженій кількості. Через це ворог точно обирає найбільш пріоритетні цілі, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов .

"Думаю, що з двох останніх атак можна робити висновки про полювання ЗС РФ на американські зенітні ракетні комплекси Patriot, що захищають небо над територією Києва та області", — коментує аналітик.

Незвичайна і траєкторія польоту ракет над Україною. Частина заходила в повітряний простір над Вінницькою областю, просувалася до Житомирської, і далі планувала в бік Києва. Селезньов звертає увагу, що росіяни обрали цю тактику заради обману операторів систем ППО. Ворог хоче створити максимально незручні умови для протидії.

"Цілі, зокрема хибні, летять з усіх боків. Згадаймо випадок, як російська ракета зайшла в повітряний простір Польщі і звідти вдарила по інфраструктурному об'єкту в західній частині Львівської області", — підкреслює він.

Ракети без бойових частин. Як відволікають Повітряні сили ЗСУ?

Масовані ракетні атаки 29 грудня минулого року і 2 січня — це результати планів Москви, для яких накопичували боєкомплекти з вересня 2023 року. У першій хвилі часто можна бачити запуски дронів Shahed, які відволікають на себе засоби ППО і виснажують їх. Траєкторії маршрутів польоту дрона побудовані для збереження максимальної присутності в повітрі, зазначає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Послідовність нанесення ударів синхронізували, щоб прибрати довгі паузи для поповнення снарядів. Але витончені тактики ворога слабо працюють проти ЗСУ, що доводить статистика ураження повітряних цілей українськими ППО. Повітряні Сили та підрозділи Сил оборони України знищили 72 цілі:

10 із 10 ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три з трьох запущених ракет морського базування "Калібр".

"Черговий ляпас російському озброєнню. Бачимо стовідсотковий результат щодо "непереможних" Х-47М2. А падіння Х-555 у Воронезькій області зайвий раз доводить, що російські ракети не проходять якісний технічний контроль, в авральному режимі їх одразу відправляють військовим", — говорить він Фокусу.

Полювання на американські комплекси ППО Patriot продовжиться. Крім попереднього пуску дронів, для відволікання використовується й інша схема: перші ракети Х-101/555 пускають без бойових частин. Ці болванки відволікають на себе увагу.

"За хвилею пустушок йдуть повноцінні бойові ракети. Такий метод застосовували і 2 січня", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, увечері 30 грудня російська армія запустила по Харкову шість ракет С-300, одна з них влучила в готель Kharkiv Рalace в центрі міста.

Фокус раніше писав, що відомо про російські бомбардувальники Ту-95МС і модернізовану версію Ту-95МСМ, які запускали ракети по Україні. У збірнику звітності Military Balance 2023 Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначено, що на озброєнні ПКС РФ є 60 бомбардувальників Ту-95 двох модифікацій "МС" і "МСМ".