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Обстріл Харкова: окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace (фото)

ракетний удар по харкову
Під обстріл потрапив готель та житловий будинок

Серед постраждалих один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, всі удари припали по цивільній інфраструктурі.

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Російські окупанти ввечері 30 грудня запустили по Харкову 6 ракет. Один з боєприпасів від С-300 влучив у центр міста в готель Kharkiv Palce. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Керівних Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що обстріл відбувся з Бєлгородської області. В результаті удару ракет С-300 пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок по вулиці Гіршмана. Один із постраждалих журналіст іноземець.

За даними Харківської ОВА, ЗС РФ вдарили по Харкову одразу 6 ракетами по центру міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зазначається, що під удар потрапили лікувальні установи, багатоквартирні будинки, магазини, громадські місця та транспорт. В Харківській ОВА наголошують, що під ударом були виключно цивільні обʼєкти. На місцях атак працюють всі необхідні служби.

Також мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "приліт" зафіксовано в житловий будинок в центрі міста. Зафіксовані серйозні руйнування та пожежа. Подробиці мають оголосити пізніше. Станом на 20:35 відомо про 16 постраждалих, серед яких пʼятеро доставлені в лікарню.

Окупанти обстріляли Kharkiv Palace Fullscreen
Окупанти обстріляли Kharkiv Palace
обстріл центра харкова Fullscreen
Окупанти обстріляли Kharkiv Palace
обстріл харків палац Fullscreen
Окупанти обстріляли Kharkiv Palace
kharkiv Palace Fullscreen
Окупанти обстріляли Kharkiv Palace
Окупанти обстріляли Kharkiv Palace
обстріл центра харкова
обстріл харків палац
kharkiv Palace

Місцеві телеграм-канали опублікували світлини пошкодженого готелю Kharkiv Palace.

Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше 6 ударів.

Попередній обстріл Харкова відбувся 29 грудня. Місто атакували понад 20 ракетами С-300 та Х-22.