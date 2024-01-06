Загинули п'ятеро дітей: в ОВА оголосили наслідки удару РФ ракетами С-300 на Донеччині (фото)

Окупанти вдарили по цивільній забудові ракетами С-300. З-під завалів рятувальники й надалі дістають людей.

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У Покровському районі внаслідок російської атаки загинули 11 людей, серед них – п’ятеро дітей. Подробиці повідомив Вадим Філашкін, керівник військової адміністрації Донецької області, у Telegram.

Окупанти вдарили по району ракетами С-300. Внаслідок удару вони не тільки вбили велику кількість людей, але й багатьох поранили. Восьмеро громадян отримали пошкодження.

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Обстріл Покровська: парамедик урятував шестимісячного хлопчика з-під завалів (фото)

"Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!" – йдеться у дописі.

У пресслужбі поліції повідомили, що у Покровську в момент удару в будинку в момент атаки перебували 5 осіб, зокрема двоє дітей – хлопчики віком 17 та 15 років. У селі Рівне шукають родину з 6 людей. Серед них — двоє братів дев'яти та семи років, а також їхня трирічна сестра. Операція з пошуку людей під завалами триває й надалі.

Фото: Національна поліція

У ДСНС у Facebook повідомили, що на території міста Покровськ повністю знищено наслідок обстрілу два приватні житлові будинки. З-під завалів рятувальникам вдалось дістати одного чоловіка. Також під завалами двох будинків можливе перебування ще шістьох людей, з них — двох дітей.

Повністю знищено приватний житловий будинок в селі Рівне Мирноградської МВА. У ньому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей, пошукові-рятувальні роботи тривають.

Рятувальники ліквідували на місці обстрілу пожежу житлового будинку на площі 100 кв. м. Загалом для проведення робіт залучено 38 фахівців та 10 одиниць техніки.

Обстріл Покровська – реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що російські окупанти завдали удару по звичайній житловій інфраструктурі, по приватних будинках. Він підтвердив загибель цивільних. На місці атаки розбирають завали, усім пораненим надається необхідна допомога.

"Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – заявив керівник держави.

Росія атакувала Покровськ

У ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Покровськ, що в Донецькій області. Внаслідок обстрілу загорілися автомобілі та гараж. Глава ОВА російські окупанти вдарили по адміністративній будівлі. За інформацією чиновника, під завалами людей не було, проте є поранені.

З його слів, російські загарбники двічі за ніч атакували Покровськ. Унаслідок обстрілу в місті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 5 січня в Києві сапери провели успішне знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинжал", яку запускали російські окупанти. Працювали піротехніки на території Шевченківського району української столиці.