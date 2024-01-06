Погибли пятеро детей: в ОВА объявили последствия удара РФ ракетами С-300 в Донецкой области (фото)

Оккупанты ударили по гражданской застройке ракетами С-300. Из-под завалов спасатели продолжают доставать людей.

Related video

В Покровском районе в результате российской атаки погибли 11 человек, среди них — пятеро детей. Подробности сообщил Вадим Филашкин, руководитель военной администрации Донецкой области, в Telegram.

Оккупанты ударили по району ракетами С-300. В результате удара они не только убили большое количество людей, но и многих ранили. Восемь граждан получили повреждения.

Важно

Обстрел Покровска: парамедик спас шестимесячного мальчика из-под завалов (фото)

"Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю. За все будут наказаны!" — говорится в заметке.

В пресс-службе полиции сообщили, что в Покровске в момент удара в доме в момент атаки находились 5 человек, в том числе двое детей — мальчики в возрасте 17 и 15 лет. В селе Ровно ищут семью из 6 человек. Среди них — двое братьев девяти и семи лет, а также их трехлетняя сестра. Операция по поиску людей под завалами продолжается и в дальнейшем.

Фото: Национальная полиция

В ГСЧС в Facebook сообщили, что на территории города Покровск полностью уничтожено в результате обстрела два частных жилых дома. Из-под завалов спасателям удалось достать одного человека. Также под завалами двух домов возможно пребывание еще шести человек, из них — двух детей.

Полностью уничтожен частный жилой дом в селе Ривне Мирноградской МВА. В нем проживало шесть человек, из них трое детей, поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели ликвидировали на месте обстрела пожар жилого дома на площади 100 кв. м. Всего для проведения работ привлечено 38 специалистов и 10 единиц техники.

Обстрел Покровска — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что российские оккупанты нанесли удар по обычной жилой инфраструктуре, по частным домам. Он подтвердил гибель гражданских. На месте атаки разбирают завалы, всем раненым оказывается необходимая помощь.

"По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них — дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — заявил руководитель государства.

Россия атаковала Покровск

В ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. В результате обстрела загорелись автомобили и гараж. Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты ударили по административному зданию. По информации чиновника, под завалами людей не было, однако есть раненые.

По его словам, российские захватчики дважды за ночь атаковали Покровск. В результате обстрелов в городе вспыхнул пожар.

Напомним, 5 января в Киеве саперы провели успешное обезвреживание боевой части российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую запускали российские оккупанты. Работали пиротехники на территории Шевченковского района украинской столицы.