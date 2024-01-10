КНДР чи щось інше: прокуратура назвала походження ракети, якою били по Харкову (фото)

Речник харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко каже, що уламки ракети схожі на "Искандер", але мають значні відмінності у конструкції.

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2 січня російські війська завдали масованого удару по території України. Уламки ракети є нетиповими для російських ракет. Про це повідомляє АрміяInform.

Речник харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко показав рештки ракети, яка впала неподалік площі Свободи у Харкові. Удар призвів до поранень та загибелі людей та пошкоджень кількох десятків житлових будинків. Після удару від боєприпасу залишились великі осколки й хвостова частина.

Фото: АрміяInform

"Під час удару від ракети залишилися великі шматки, зокрема й хвостова частина, по якій ми змогли встановити, що вона не схожа на "класичний" "Искандер", якими росіяни били до цього, — розказав Чубенко.

Він продовжив, що ракета має відмінний від російської ракети зовнішній вигляд та начинку. Боєприпас не має політки дротів, яка має захищати від засобів РЕБ. Також відмінні сопла, кути газових рулів, дрібні елементи у хвостовій частині та фізичні розміри.

Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: АрміяInform Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: АрміяInform Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: АрміяInform Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: Армія Inform Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: АрміяInform Уламки ракети, якою обстріляли Харків Фото: АрміяInform

У підсумку в Харківській облпрокуратурі Дмитро Чубенко називає дві версії походження ракети:

росіяни перейшли до технологічного спрощення ракети задля масовості;

РФ купила ракету в іншій країні.

"Але попри всі розбіжності, ці ракети дуже схожі (російський "Искандер" та ракета однієї з країн Азії), адже представлений на параді зразок виготовлений на базі "Искандера", — резюмував Чубенко.

Експерти продовжують дослідження ракети. Має відбутись комплексна вибухотехнічна та військова експертиза, які дозволять встановити точний тип ракети.

Нагадаємо, 10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.

9 січня ЗМІ писали на що здатна ракета KN-23, яку отримала РФ від Північної Кореї.