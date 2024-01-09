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Відхилення від цілі на 100-200 м: що відомо про ракету KN-23, яку РФ отримала з КНДР

балістичні ракети кндр
KN-23

KN-23 схожа на російську балістичну ракету "Искандер", але має кілька відмінностей та спрощень. Її дальність складає близько 690 км.

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Під час брифінгу в Білому домі 4 січня було заявлено, що окупанти вдарили по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. Їх застосували 30 грудня та 2 січня. Уламки схожі на російську ракету "Искандер", але має низку відмінностей. В "Мілітарному" розказали, що відомо про ракету KN-23.

В Харкові показали уламки ракети, яка схожа на ракету KN-23. Візуально вона схожа на російський "Іскандер", але має низку відмінностей:

  • більший приблизно на 10-мм діаметр;
  • гірша якість виконання;
  • патч-антена супутникового сигналу GPS/ГЛОНАСС/Beidou, як в дешевих БПЛА;
  • інший хвостовий відсік.
кндр ракети Fullscreen
Патч-антена ракети KN23
балістичні ракети кн23 Fullscreen
Уламок хвостової частини KN23
Порівняння хвостової частини KN23 Fullscreen
Порівняння хвостової частини KN23
кндр ракети
балістичні ракети кн23
Порівняння хвостової частини KN23

Доступні світлини уламків дійсно свідчать, що ракета схожа на Hwasong-11Ga (або KN-23 за американською класифікацією). Заявлена дальність такої ракети складає близько 690 кілометрів. Є версія, що ракета має дві різні версії, але масу бойової частини в обидвох оцінюють в 500 кг. Точність ракети низька. Кругове ймовірне відхилення від цілі може складати близько 100 метрів у випадку супутникової навігації та близько 200 метрів з інерціальною системою навігації.

Всього існує декілька версій ракети:

  • Hwasong-11Ga/Hwasong-11A — базова версія;
  • Hwasong-11Da/Hwasong-11C — збільшений варіант, що у теорії має бойову частину у 2,5 тонни;
  • Hwasong-11Ra/Hwasong-11D — збільшений варіант, що має меншу дальність;
  • Hwasong-11ㅅ/Hwasong-11S — версія для запуску з субмарин.

В Україні продовжують вивчати уламки ракети й наразі немає офіційного висновку.

Нагадаємо, 4 січня ЗМІ писали, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети й хоче отримати ще в Ірані.

8 січня повідомлялось, що РФ вже двічі била по Україні ракети виробництва КНДР.