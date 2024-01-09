Отклонение от цели на 100-200 м: что известно о ракете KN-23, которую РФ получила из КНДР

KN-23 похожа на российскую баллистическую ракету "Искандер", но имеет несколько отличий и упрощений. Ее дальность составляет около 690 км.

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Во время брифинга в Белом доме 4 января было заявлено, что оккупанты ударили по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. Их применили 30 декабря и 2 января. Обломки похожи на российскую ракету "Искандер", но имеет ряд отличий. В "Милитарном" рассказали, что известно о ракете KN-23.

В Харькове показали обломки ракеты, которая похожа на ракету KN-23. Визуально она похожа на российский "Искандер", но имеет ряд отличий:

больший, примерно на 10-мм диаметр;

худшее качество исполнения;

патч-антенна спутникового сигнала GPS/ГЛОНАСС/Beidou, как в дешевых БПЛА;

другой хвостовой отсек.

Патч-антенна ракеты KN23 Обломок хвостовой части KN23 Сравнение хвостовой части KN23

Доступные фотографии обломков действительно свидетельствуют, что ракета похожа на Hwasong-11Ga (или KN-23 по американской классификации). Заявленная дальность такой ракеты составляет около 690 километров. Есть версия, что ракета имеет две разные версии, но массу боевой части в обеих оценивают в 500 кг. Точность ракеты низкая. Круговое вероятное отклонение от цели может составлять около 100 метров в случае спутниковой навигации и около 200 метров с инерциальной системой навигации.

Всего существует несколько версий ракеты:

Hwasong-11Ga/Hwasong-11A — базовая версия;

Hwasong-11Da/Hwasong-11C — увеличенный вариант, который в теории имеет боевую часть в 2,5 тонны;

Hwasong-11Ra/Hwasong-11D — увеличенный вариант, имеющий меньшую дальность;

Hwasong-11ㅅ/Hwasong-11S — версия для запуска с субмарин.

В Украине продолжают изучать обломки ракеты и пока нет официального заключения.

Напомним, 4 января СМИ писали, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет получить еще в Иране.

8 января сообщалось, что РФ уже дважды била по Украине ракеты производства КНДР.