Ким Чен Ын построил бункер для ядерных ракет на месте своего дворца

Спутниковые снимки показали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын замаскировал свой новый ракетный пусковой комплекс под частное поле для гольфа.

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок и ракет. Они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте снесенного зимнего дворца. Об этом сообщает Daily Mail.

На фотографиях видно место, где располагался дворец к югу от Пхеньяна, окруженный густыми лесами долиной.

Ранее на этом месте располагался зимний дворец Кима Фото: Скриншот

На первый взгляд комплекс похож на частное поле для гольфа, но, по словам экспортеров, при более внимательном рассмотрении обнаруживаются доказательства того, что это место используется для сокрытия секретных северокорейских пусковых установок и ракет.

Анализ с использованием изображений в ближнем инфракрасном диапазоне в ходе строительства показывает, что поля для гольфа были построены с бетонным основанием в июне, а затем покрыты тонким слоем почвы на которых потом вырос газон.

Эксперты Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Институте Миддлсбери заявили, что ровные площадки с бетонными основаниями являются идеальными стартовыми площадками для баллистических ракет большой дальности.

Скрытность и непредсказуемость Северной Кореи уже давно представляют проблему для Запада, в то время как Ким удвоил усилия по разработке своего оружия.

Ким Чен Ын и его ракеты Фото: KCNA

Ранее сегодня Северная Корея предупредила, что "случайный выстрел" со стороны Южной Кореи может спровоцировать войну.

Это произошло после того, как Сеул случайно разбомбил собственные деревни во время совместных учений с США, в результате чего в Пхочоне, недалеко от границы с Северной Кореей, пострадал 31 мирный житель.

Подобные учения вызывают гнев Ким Чен Ына, поскольку северокорейский лидер в ответ выпустил "множество неопознанных баллистических ракет", заявили военные Южной Кореи.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом находятся на одной из самых низких отметок за последние годы: в прошлом году Север запустил серию баллистических ракет в нарушение санкций ООН.

Две Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку их конфликт 1950–1953 годов завершился перемирием, а не мирным договором.

Ким Чен Ын с дочкой наблюдают за запуском ракеты Фото: Открытые источники

Масштабные учения "Щит свободы" являются одними из крупнейших ежегодных совместных учений союзников. В своем заявлении в понедельник министерство иностранных дел Северной Кореи назвало учения "агрессивной и конфронтационной военной репетицией".

На прошлой неделе Пхеньян раскритиковал Соединенные Штаты за "политические и военные провокации" в связи с визитом авианосца ВМС США в южнокорейский порт Пусан.

Напомним, на минувших выходных Ким Чен Ын представил новую подводную лодку, которая, по словам экспертов, способна нести десять ядерных ракет, нацеленных на США.