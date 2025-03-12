Кім Чен Ин побудував бункер для ядерних ракет на місці свого палацу

Супутникові знімки показали, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин замаскував свій новий ракетний пусковий комплекс під приватне поле для гольфу.

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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оригінально сховав свої підземні бункери для пускових установок і ракет. Вони приховані під полем для гольфу, яке розташувалося на місці знесеного зимового палацу. Про це повідомляє Daily Mail.

На фотографіях видно місце, де розташовувався палац на південь від Пхеньяна, оточений густими лісами долиною.

Раніше на цьому місці розташовувався зимовий палац Кіма Фото: Скриншот

На перший погляд комплекс схожий на приватне поле для гольфу, але, за словами експортерів, під час уважнішого розгляду виявляються докази того, що це місце використовують для приховування секретних північнокорейських пускових установок і ракет.

Аналіз із використанням зображень у ближньому інфрачервоному діапазоні під час будівництва показує, що поля для гольфу були побудовані з бетонною основою в червні, а потім вкриті тонким шаром ґрунту, на яких потім виріс газон.

Експерти Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна при Інституті Міддлсбері заявили, що рівні майданчики з бетонними основами є ідеальними стартовими майданчиками для балістичних ракет великої дальності.

Скритність і непередбачуваність Північної Кореї вже давно є проблемою для Заходу, тоді як Кім подвоїв зусилля з розробки своєї зброї.

Кім Чен Ин і його ракети Фото: KCNA

Раніше сьогодні Північна Корея попередила, що "випадковий постріл" з боку Південної Кореї може спровокувати війну.

Це сталося після того, як Сеул випадково розбомбив власні села під час спільних навчань зі США, унаслідок чого в Пхочоні, недалеко від кордону з Північною Кореєю, постраждав 31 мирний житель.

Такі навчання викликають гнів Кім Чен Ина, оскільки північнокорейський лідер у відповідь випустив "безліч непізнаних балістичних ракет", заявили військові Південної Кореї.

Відносини між Пхеньяном і Сеулом перебувають на одній із найнижчих позначок за останні роки: торік Північ запустила серію балістичних ракет, порушуючи санкції ООН.

Дві Кореї формально залишаються у стані війни, оскільки їхній конфлікт 1950-1953 років завершився перемир'ям, а не мирним договором.

Кім Чен Ин із донькою спостерігають за запуском ракети Фото: Відкриті джерела

Масштабні навчання "Щит свободи" є одними з найбільших щорічних спільних навчань союзників. У своїй заяві в понеділок міністерство закордонних справ Північної Кореї назвало навчання "агресивною і конфронтаційною військовою репетицією".

Минулого тижня Пхеньян розкритикував Сполучені Штати за "політичні та військові провокації" у зв'язку з візитом авіаносця ВМС США в південнокорейський порт Пусан.

Нагадаємо, минулими вихідними Кім Чен Ин представив новий підводний човен, який, за словами експертів, здатний нести десять ядерних ракет, націлених на США.