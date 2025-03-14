Дроны СБУ поразили 2 газокомпрессорные станции и склад ракет на территории России, — СМИ

Попадание произошло в полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После этого там произошла детонация.

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Дроны Службы безопасности Украины на территории России поразили две газокомпрессорные станции россиян и склад ракет на территории РФ. Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на свои источники.

Взрывы раздавались на газокомпрессорных станциях "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской области.

Кроме этого, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После попадания там началась детонация боеприпасов.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 14 марта атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России в Туапсе. Он имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом ВС РФ.

В Сумской области 13 марта на заседании Совета обороны было принято решение об эвакуации жителей из восьми населенных пунктов. В Новеньком Юнаковской громады, которое сейчас находится в "серой" зоне, не осталось гражданского населения. Местные власти планируют эвакуировать восемь населенных пунктов, это 543 человека, из них 20 — дети.