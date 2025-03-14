Дрони СБУ уразили 2 газокомпресорні станції та склад ракет на території Росії, — ЗМІ

Влучання сталося в польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка в Бєлгородській області. Після цього там сталася детонація.

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Дрони Служби безпеки України на території Росії уразили дві газокомпресорні станції росіян та склад ракет на території РФ. По це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на свої джерела.

Вибухи лунали на газокомпресорних станціях "Давидовская" в Тамбовській області та "Новопетровская" в Саратовській області.

Крім цього, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка в Бєлгородській області. Після влучання там почалася детонація боєприпасів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч проти 14 березня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів в Росії в Туапсе. Він має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом ЗС РФ.

В Сумській області 13 березня на засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про евакуацію жителів з восьми населених пунктів. У Новенькому Юнаківської громади, яке зараз перебуває у "сірій" зоні, не залишилося цивільного населення. Місцева влада планує евакуювати вісім населених пунктів, це 543 людини, з них 20 — діти.