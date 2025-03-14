В Сумской области объявили эвакуацию из 8 населенных пунктов: детали

Отдельные жители пишут отказы на эвакуацию. В опасных для проживания местах находятся 20 детей.

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В Сумской области 13 марта на заседании Совета обороны было принято решение об эвакуации жителей из восьми населенных пунктов. Об этом "Суспільному" сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

По его словам, в Новеньком Юнаковской громады, которое сейчас находится в "серой" зоне, не осталось гражданского населения. Местные власти планируют эвакуировать восемь населенных пунктов, это 543 человека, из них 20 — дети.

"К сожалению, это проблема сегодня, что люди пишут отказы и не собираются эвакуироваться. 20 детей живут в этих 8 населенных пунктах. Советом обороны поставлена задача: оперативно провести эвакуацию", — сказал Владимир Артюх.

Он отметил, что в то же время российские ДРГ пытаются заходить на Сумщину практически вдоль всей границы.

"Относительно диверсионных групп противника, которые заходят практически на всей протяженности линии соприкосновения, начиная с Шосткинского района и заканчивая населенными пунктами Ахтырского района. То есть, действия в них активизировались. Сейчас армия РФ подтянула туда серьезные резервы. То есть в приграничной полосе будет достаточно высокая интенсивность обстрелов. Поэтому я еще раз обращаюсь, чтобы люди выезжали из этих приграничных населенных пунктов и общин", — сказал Артюх.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ накопили силы и пытались прорваться в Сумской области. Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм.

Также 16 декабря сообщалось, что ВС РФ выдали заход их ДРГ в Сумскую область за прорыв границы. На самом деле диверсанты далеко не зашли, и их сразу ликвидировали.