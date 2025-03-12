"Столько отзывчивости было в этом человеке": в результате удара баллистикой по Кривому Рогу погибла работница РВА

Во время ракетного удара женщина ехала на работу в троллейбусе. Взрывной волной там вылетели окна, и пассажирка получила смертельное ранение.

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В результате ракетной атаки России по Кривому Рогу утром, 12 марта, погибла 47-летняя Ирина Васюк, которая работала в Криворожской районной военной администрации. Об этом сообщил руководитель Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

"Светлая память. Очень искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько отзывчивости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была замечательной коллегой и ответственной работницей. Невосполнимая потеря для близких и всего нашего коллектива", — написал он.

Убитая россиянами Ирина Васюк работала в Криворожской районной государственной администрации главным специалистом по работе с обращением граждан.

Евгений Ситниченко отметил, что у нее осталось двое детей и муж.

Как пишет криворожское издание "Свои", Ирина Васюк на момент удара ехала на работу троллейбусом. Он взрывной волны в салоне общественного транспорта вылетели окна, в результате чего криворожанка получила смертельное ранение. Также ранения получила еще одна пассажирка — 41-летняя жительница города. Она находится в больнице.

Напомним, что утром, 12 марта, РФ нанесла 2 удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Был атакован отель "Дружба" в Долгинцевском районе города. Ранения получили 15 человек.

Также 3 марта сообщалось об ударе "Искандером" по военному полигону под Новомосковском на Днепропетровщине. Погибли военные, которые проходили там тренировки.