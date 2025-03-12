"Стільки чуйності було в цій людині": внаслідок удару балістикою по Кривому Рогу загинула працівниця РВА

Під час ракетного удару жінка їхала на роботу в тролейбусі. Вибуховою хвилею там вилетіли вікна, і пасажирка отримала смертельне поранення.

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Внаслідок ракетної атаки Росії по Кривому Рогу зранку, 12 березня, загинула 47-річна Ірина Васюк, яка працювала у Криворізькій районній військовій адміністрації. Про це повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

"Світла пам’ять. Дуже щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою та відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких і всього нашого колективу", — написав він.

Вбита росіянами Ірина Васюк працювала у Криворізькій районній державній адміністрації головним спеціалістом по роботі зі зверненням громадян.

Євген Ситниченко зауважив, що у неї лишилося двоє дітей і чоловік.

Як пише криворізьке видання "Свої", Ірина Васюк на момент удару їхала на роботу тролейбусом. Він вибухової хвилі в салоні громадського транспорту вилетіли вікна, внаслідок чого криворожанка отримала смертельне поранення. Також поранення отримала ще одна пасажирка — 41-річна жителька міста. Вона перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що зранку, 12 березня, РФ завдала 2 ударів балістичними ракетами по Кривому Рогу. Був атакований готель "Дружба" в Довгинцівському районі міста. Поранення отримали 15 людей.

Також 3 березня повідомлялося про удар "Іскандером" по військовому полігону під Новомосковськом на Дніпропетровщині. Загинули військові, які проходили там тренування.