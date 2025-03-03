Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: полковник ЗСУ звинуватив "тіктокера", який проходив навчання

За словами Анатолія Штефана, саме з цього навчального центру, один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео розташування, стрільбища та іншого.

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В ударі російським "Іскандером" по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині винне не лише командування, а й самі військові, які там перебували і викладали відео з навчань в соцмережі. Про це в своєму телеграм-каналі написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Загибель навіть одного українського воїна — це велика трагедія. В жодному разі не знімаю відповідальності з командування, так як головним завданням будь якого командира — збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Але хочу звернути увагу на інше. Шановні військовослужбовці, прошу вас запам'ятайте, тіктокер поряд з вами — це трагедія, яка може понести непоправні наслідки", — написав він.

За словами Анатолія Штефана, саме з цього навчального центру, один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео розташування, стрільбища та іншого.

"Одразу після удару він прокоментував наслідки де росіяни щиро дякували йому. Акаунт вже підчистив, але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування. Будьте уважні хто з вами поряд і які дії він робить", — застеріг полковник ЗСУ.

Він зауважив, що в мережі ТікТок щодня сотні відео з розташуваннями військових об'єктів, полігонів, медичних закладів, іноді навіть просто з назвами прифронтових лікарень, місцями скупчення військових.

Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: що відомо

Днями в російських пабліках оприлюднили кадри удару ОТРК "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною по полігону "Новомосковський" на Дніпропетровщині, де проводили військові навчання мобілізовані. На момент удару на полігоні перебували десятки військовослужбовців. Також в соцмережах повідомили, що того дня над полігоном фактично увесь день "висів" ворожий розвіддрон.

Генерал-майор Михайло Драпатий 3 березня визнав удар ЗС РФ по шикуванню українських бійців на полігоні і заявив, що розслідуванням буде займатись військова контррозвідка, а винні обов'язково будуть покарані.

В ДБР за фактом загибелі та поранення військовослужбовців відкрили кримінальне провадження.