Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: полковник ВСУ обвинил "тиктокера", который проходил обучение

По словам Анатолия Штефана, именно из этого учебного центра, один тиктокер в течение двух недель выкладывал в сеть видео расположения, стрельбища и прочего.

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В ударе российским "Искандером" по полигону ВСУ на Днепропетровщине виновато не только командование, но и сами военные, которые там находились и выкладывали видео с учений в соцсети. Об этом в своем телеграм-канале написал полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Гибель даже одного украинского воина — это большая трагедия. Ни в коем случае не снимаю ответственности с командования, так как главной задачей любого командира — сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Но хочу обратить внимание на другое. Уважаемые военнослужащие, прошу вас запомните, тиктокер рядом с вами — это трагедия, которая может понести непоправимые последствия", — написал он.

По словам Анатолия Штефана, именно из этого учебного центра, один тиктокер в течение двух недель выкладывал в сеть видео расположения, стрельбища и прочего.

"Сразу после удара он прокомментировал последствия, где россияне искренне благодарили его. Аккаунт уже подчистил, но все материалы собраны и будут приобщены к материалам служебного расследования. Будьте внимательны кто с вами рядом и какие действия он делает", — предостерег полковник ВСУ.

Он отметил, что в сети ТикТок ежедневно сотни видео с расположениями военных объектов, полигонов, медицинских учреждений, иногда даже просто с названиями прифронтовых больниц, местами скопления военных.

Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: что известно

На днях в российских пабликах обнародовали кадры удара ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью по полигону "Новомосковский" на Днепропетровщине, где проводили военные учения мобилизованные. На момент удара на полигоне находились десятки военнослужащих. Также в соцсетях сообщили, что в тот день над полигоном фактически весь день "висел" вражеский разведдрон.

Генерал-майор Михаил Драпатий 3 марта признал удар ВС РФ по построению украинских бойцов на полигоне и заявил, что расследованием будет заниматься военная контрразведка, а виновные обязательно будут наказаны.

В ГБР по факту гибели и ранения военнослужащих открыли уголовное производство.