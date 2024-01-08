РФ уже дважды использовала для ударов по Украине ракеты производства КНДР, — Defense Express (видео)

В Defense Express считают, что это могут быть твердотопливные баллистические тактические ракеты KN-23, но из-за того, что они иногда падают прямо в поле, возникает вопрос к их точности.

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Российские оккупанты начали использовать северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине. Ими уже били по Харьковской и Запорожской областях. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, ракетами производства КНДР ВС РФ уже били по территории Украины по меньшей мере дважды. Одна из этих ракет упала недалеко от Запорожья, а другая была применена на Харьковском направлении.

"Сейчас, насколько я понимаю, специалистам трудно точно установить точный тип ракет. Впрочем, все свидетельствует о том, что это могут быть именно ракеты KN-23", -сказал Валерий Рябых.

В Defense Express ранее сообщили, что баллистические ракеты из КНДР были использованы РФ во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

"Анализ самих обломков ракеты еще продолжается, но предварительные выводы демонстрируют значительно меньшие последствия взрыва, чем должна была нанести KN-23, которая по оценкам имеет боевую часть весом 500 кг. Со стороны Defense Express отметим, что если по Запорожью также была использована KN-23, то тогда возникает вопрос и о точности, потому что она просто упала в поле", — говорилось в сообщении.

Баллистическая ракета KN-23: что известно

Из-за абсолютно закрытости КНДР о ракете KN-23 известно немного. Эксперты предполагают, что она может иметь следующие данные:

максимальная зафиксированная дальность пуска до 690 км.

7,5 метра в длину;

0,95 метра в диаметре;

3415 кг общего веса.

"В то же время существует обоснованное мнение, что появление KN-23 связано с получением технологий из РФ, потому что целый ряд решений KN-23 аналогичны ракете 9М723 ОТРК "Искандер". В частности, совпадает квазибаллистическая траектория полета с апогеем до 60 км на дальности в 240 км и в стабильные 50 км на дальности 420, 430 и 690 км. Кроме того, считается, что KN-23, как и 9М723, может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя", — сообщили эксперты Defense Express.

Ракета KN-23 производства КНДР

Данных о количестве этих ракет в КНДР и темпах их производства — нет из-за закрытости страны.

"В то же время малая точность и возможно низкая недействительность KN-23, скорее всего, приведет к ее использованию РФ исключительно с целью ударов по городам. Что касается перехвата этой ракеты, то это возможно ЗРК с возможностью противоракетной обороны, такими как Patriot PAC 3 и SAMP/T", — предполагают эксперты.

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко ранее тоже предположил, что баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, вероятно, ударили по Харькову 2 января. И речь идет о баллистических ракетах KN-23 (Hwasong-11GA).

5 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 2 января 2024 года Россия обстреляла Харьков ракетами не собственного производства, маркировка с которых была стерта. По его словам, специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя.